Украинское командование до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях, рассказал пленный боец ВСУ Сергей Кожемяко на предоставленном Минобороны РФ видео.

По словам военнослужащего, его подразделение состояло из бойцов с проблемами со здоровьем и отсутствием боевого опыта.

"Выдали бронежилет, каску, штаны, а остальное, понятно, куда девается — "по карманам", воруют. Что наступать будем нам не говорили, сказали уже непосредственно перед отправкой", — сообщил он.

По словам Кожемяко, на Украине мало желающих воевать.

"Нам сказали зайти в посадку в районе Глубокого, окопаться и держать оборону, когда заходили туда — бой уже был", — рассказал военный.

По данным Минобороны, часть сослуживцев из подразделения Кожемяко погибла на месте, остальные решили сдаться в плен.

Военнослужащий добавил, что в плену с ним и его сослуживцами обращаются хорошо, кормят и дают сигареты, оказывают медицинскую помощь.

"Всё оказалось совсем по-другому, а не как у нас постоянно твердят по телевидению", — признался он.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).