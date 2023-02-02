Группа украинских солдат, прошедших обучение в Британии, сдалась в плен спустя 20 минут после начала боя.
По словам пленного срочник ВСУ Артема Коваленко, в Британию его отправили через неделю после призыва. Сначала их перевезли во Львов, оттуда через границу в Польшу и далее самолетом в Британию.
"В Британии проходили курс молодого бойца: стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи, например, штурм окопов, штурм городов, зданий", — сказал пленный.
После завершения курса группа украинских военных, в которой находился Коваленко, вернулась на Украину, в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады.
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