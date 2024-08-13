"Привет, Вова": бывший сосед Зеленского обратился к нелегитимному президенту

Бойцы российского отряда "Невский" в результате боевых действий в зоне проведения СВО взяли в плен бывшего соседа нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Юрия Даниленко.
Военнопленный также передал "привет" своему бывшему соседу и призвал сравнить отношение к пленным в России и на Украине. Видео с обращением появилось у РИА Новости.
"Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей и смотри, какое наше отношение… Вы просто-напросто нас кидаете как пушечное мясо на отработку", — заявил во время своего обращения Даниленко.
Он утверждает, что жил с комиком в одном дворе по адресу Землячки, 13 в Кривом Роге.
Фото: flickr/President of Ukraine
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