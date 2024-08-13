Экс-сосед Зеленского призвал его сравнить отношение к пленным в РФ и на Украине

Бойцы российского отряда "Невский" в результате боевых действий в зоне проведения СВО взяли в плен бывшего соседа нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского Юрия Даниленко.

Военнопленный также передал "привет" своему бывшему соседу и призвал сравнить отношение к пленным в России и на Украине. Видео с обращением появилось у РИА Новости.

"Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей и смотри, какое наше отношение… Вы просто-напросто нас кидаете как пушечное мясо на отработку", — заявил во время своего обращения Даниленко.

Он утверждает, что жил с комиком в одном дворе по адресу Землячки, 13 в Кривом Роге.

Фото: flickr/President of Ukraine