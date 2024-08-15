Военнопленный рассказал об изначальных целях ВСУ в Курской области

Военнослужащие украинской армии в Курской области получили задачу проехать как можно больше километров по российской территории и при этом не ввязываться в бой. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Михаил Шкода. Видео с ним опубликовало Минобороны России.
По его словам, только в его колонне было около 20 машин, в числе которых спереди ехали два БМП Stryker и столько же "Хаммеров".
"Их задача была — проехать максимально большое количество километров, не ввязываться в бой", — заявил пленный.
Он утверждает, что также давалась команда не останавливаться, даже если по тебе ведут огонь, ты может отстреливаться, но при этом не стоишь на месте.
Кроме того, он добавил, что был приказ взрывать автомобиль, если он приходил в негодности, и двигаться дальше, но уже на других машинах.
Фото: mil.gov.ua/Міністерство оборони України
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