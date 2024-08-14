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Группа украинских военнопленных захотела воевать против Украины
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Стало известно о желании некоторых пленных ВСУ воевать против Киева

Группа украинских военнопленных захотела воевать против Украины

Группа украинских военнослужащих, которая попала в плен к российской армии, изъявила желание встать на сторону РФ и воевать против Киева. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

"Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках РФ", — заявили во время обращения военнопленные.

Отмечается, что группа военнопленных ВСУ также попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывший военных украинской армии.

Кроме того, военнопленные ВСУ, изъявившие желание служить в российской армии, отказались от обмена и собираются связать свое будущее с жизнью в России.

Сообщается, что желание служить изъявили уже 20 украинских военнопленных, однако они считают, что желающих наберется не менее 60.

Фото: Facebook*/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade

*запрещенная в России соцесть; принадлежит компании Meta, которая запрещена в России и является экстремистской

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