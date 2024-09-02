Военнопленный ВСУ рассказал об обмане командования в Курской области

Некоторые из командиров украинской армии, которые принимали участие в нападении ВСУ на Курскую область, отказывались говорить, где находятся подразделения, хотя знали точное местонахождение. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Андрей Анисимов, ролик с которым распространило Минобороны России.
По его словам, командиры отказывались говорить, где находились бойцы, так как боялись, что все сразу разбегутся.
"То, что он (командир) знал - это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся", - признался украинский военнопленный.
Кроме того, он добавил, что были случаи расстрела мобилизованных, которые отказались ехать на бронеавтомобиле "Козак" на "боевую задачу в одну из российских деревень в Курской области.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
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