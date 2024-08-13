Захваченные в плен в Курской области представились и рассказали, сколько часов успели провести на территории России

Захваченные в плен в Курской области украинские военнослужащие, рассказали российским следователям, что они пробыли на территории региона всего лишь около суток. По их словам, они были быстро захвачены после начала вторжения на российскую территорию.

Новое видео с пленными попало в распоряжение агентства РИА Новости. На записи видно, как штурмовая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ была взята в плен под населенным пунктом Мартыновка. Российские следственные органы возбудили уголовное дело против командира 80-й бригады Эмиля Ишкулова, которого подозревают в теракте, убийстве и покушении на убийство.

По данным российских силовых структур, украинские военные проникли на территорию Курской области всего за сутки до своего пленения. Всего в составе захваченной группы было семь человек. На видео, оказавшемся в распоряжении агентства, штурмовики представляются и рассказывают о своем пребывании на российской территории.

Один из пленных, представившийся как Кравчук Петро, заявил, что находится на российской территории второй день. Второй пленный, представившийся как Мазур Кирило Михайлович, также подтвердил, что находится в регионе второй день. На видео также слышно, как пленные подтверждают, что с ними обращаются хорошо, обеспечивают водой и предлагают покурить.

Подразделения ВСУ, состоящие из до тысячи человек, перешли в наступление 6 августа с целью захвата территории в Курской области. Однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

По данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера в ходе боевых действий на курском направлении.

Фото: From Wikimedia Commons/ National Police of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)