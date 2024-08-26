Военный ВСУ рассказал, как после обмана командования попал в плен

Военный ВСУ рассказал об отправке в якобы пустой дом, где его взяли в плен

Один из военнослужащих 151-й отдельной механизированной бригады украинской армии Анатолий Власенко рассказал о том, как его командиры отправило в якобы пустой дом "держать оборону". Однако на месте их уже встречали российские войска. Видео с рассказом военнопленного выложило Минобороны России в своем Telegram-канале.

"Посадили в БТР, сказали в двухэтажном доме занять позиции и держать оборону. Сказали, что там ничего нет, чтобы заходили в дом", — рассказывает Власенко.

Он добавил, что по приезде на место по ним начали стрелять, ответного огня с их стороны не было, потому что думали, что по ним по ошибке стреляют ВСУ. В результате это оказались военные ВС РФ, которые заставили украинских военнослужащих раздеться и сложить оружие.

Во время допроса Власенко отметил, что таким способом военное командование хотели отправить подразделение на штурм. Сам он является мобилизованным и даже не прошел медицинскую комиссию.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation