У российских военных в плену в Курской области оказалась девушка-военнослужащая ВСУ

В плен к ВС РФ под Курском попала девушка-военнослужащая ВСУ

В плен российским войскам во время боевых действий в Курской области попала девушка-военнослужащая украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру, приложив соответствующее видео.

На кадрах на коленях сидят трое военнослужащих ВСУ, одна из которых - девушка. Военнопленным завязали руки и глаза. Пленных спросили, мобилизовали ли их, они ответили отрицательно. Украинцы утверждают, что их насильно засунули в автобус и увезли, и все это произошло в Одессе.

Голос за кадром далее обратился к девушке, спросив, как она тут оказалась. Военнослужащая ответила, что добровольно вступила в ряды украинской армии.

При этом нет никакой информации, какую должность занимала девушка в армии.

Фото:мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)