Ледниковый период не был таким простым: учёные нашли доказательства масштабных перемен

Учёные пришли к выводу, что уровень мирового океана резко колебался на протяжении всего последнего ледникового периода, а не только в его финальной фазе, как считалось ранее. Это открытие, опубликованное в журнале Science, меняет базовые представления о развитии климата и ледниковых циклов на Земле.

Исследование возглавил Питер Кларк, палеоклиматолог из Университета штата Орегон, который назвал полученные результаты "сдвигом парадигмы" в понимании плейстоцена — геологического периода, длившегося от 2,6 млн до 11 700 лет назад.

Ледниковый ритм Земли: не только финальный аккорд

До сих пор учёные считали, что глобальные колебания уровня моря происходили главным образом в конце ледникового периода, когда массивные ледяные щиты в Северной Америке и Евразии начали стремительно таять. Новые данные показывают: подобные процессы шли постоянно - волнообразными циклами, растянутыми на сотни тысяч лет.

"Это сдвиг парадигмы в нашем понимании истории ледникового периода", — подчеркнул Питер Кларк, почётный профессор Университета штата Огайо.

Оказалось, что ледники формировались и исчезали не один раз, а их размеры могли меняться почти так же сильно, как в конце эпохи оледенения.

Как учёные измерили древние моря

Для восстановления климатической картины исследователи использовали остатки микроскопических морских организмов — фораминиферов, сохранившихся в донных отложениях. Эти одноклеточные существа формируют известковые раковины, химический состав которых отражает температуру и солёность воды, в которой они жили.

Буровые керны со всего мира позволили ученым реконструировать динамику уровня океана за последние 4,5 миллиона лет. Результаты показали, что значительные колебания происходили весь период плейстоцена, а не только после так называемого перехода к среднему плейстоцену (примерно 1,2-0,7 млн лет назад).

Переход, которого не было?

Почти полвека считалось, что около миллиона лет назад Земля пережила "структурный перелом":

до перехода - циклы оледенений повторялись каждые 41 000 лет ,

после - стали происходить раз в 100 000 лет и стали более масштабными.

Именно этот переход связывали с изменением орбитальных параметров Земли, снижением концентрации углекислого газа или изменением движения ледяных щитов.

Однако новое исследование ставит эту схему под сомнение:

"Мы обнаружили, что крупные ледяные щиты существовали задолго до предполагаемого перехода", — отметил Кларк. — "Это значит, что изменения могли быть вызваны внутренними обратными связями в климатической системе, а не внешними факторами".

Что такое "обратные связи" климата

Под обратными связями учёные понимают механизмы, когда один процесс усиливает или ослабляет другой. Например:

увеличение площади льда отражает больше солнечного света, охлаждая планету;

таяние льдов высвобождает пресную воду, меняя океанические течения и атмосферную циркуляцию.

Такие механизмы могли самостоятельно регулировать ритм ледниковых эпох, без прямого воздействия внешних факторов вроде солнечной активности.

Сравнение гипотез

Подход Основная идея Слабое место Классическая теория перехода После 700 тыс. лет назад изменился цикл оледенений с 41 на 100 тыс. лет Не объясняет, почему ранние циклы были столь же масштабными Гипотеза углекислого газа Снижение концентрации CO₂ вызвало глобальное похолодание Новые данные показывают наличие крупных ледников и при более высоком CO₂ Внутренние обратные связи (новая модель) Ледники росли и таяли в ответ на взаимодействие океана, атмосферы и льда Требует уточнения конкретных механизмов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что резкие изменения уровня моря произошли только в конце ледникового периода.

Последствие: искажённая модель эволюции климата.

Альтернатива: признать, что колебания были постоянными и зависели от внутренних процессов Земли.

Ошибка: игнорировать ранние крупные ледяные циклы.

Последствие: недооценка древних климатических обратных связей.

Альтернатива: включить их в современные климатические модели.

Ошибка: связывать всё только с орбитальными изменениями.

Последствие: переоценка роли внешних факторов.

Альтернатива: учитывать синергетический эффект океана, атмосферы и ледников.

Почему это важно сегодня

Понимание древней динамики ледников помогает оценить уязвимость современных ледяных щитов - в Гренландии и Антарктиде.

"Сегодня у нас два крупных ледяных щита. Если мы поймём, как они реагировали на прошлые изменения климата, мы сможем точнее предсказать их будущее", — объясняет Кларк.

Современные модели климата учитывают аналогичные механизмы, что действовали и миллионы лет назад: рост температуры, таяние, повышение уровня моря.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Пересматривает понимание плейстоценовой климатической динамики Требует уточнения временных интервалов и причин флуктуаций Предлагает новую модель внутренней регуляции климата Сложно воспроизвести в моделях из-за нехватки данных Помогает прогнозировать будущее поведение ледников Не объясняет всех аномалий уровня моря Основано на глобальных данных морских отложений Интерпретация зависит от качества геохимических образцов

FAQ

— Что такое плейстоцен?

Это геологическая эпоха, длившаяся от 2,6 млн до 11 700 лет назад, когда происходили регулярные ледниковые и межледниковые циклы.

— Почему важно исследовать уровень моря?

Он напрямую связан с объёмом ледникового покрова и позволяет понять климатическую историю планеты.

— Как учёные измеряют древние уровни океана?

По химическому составу раковин фораминиферов и осадочных пород, извлечённых из морского дна.

— Что значит "внутренние климатические обратные связи”?

Это взаимодействия между океаном, атмосферой и ледяным покровом, которые могут вызывать крупные климатические колебания без внешнего воздействия.

— Как это влияет на прогнозы современного климата?

Понимание прошлых циклов помогает оценить, насколько устойчивыми могут быть нынешние ледники при глобальном потеплении.

Мифы и правда

Миф: ледниковый период был единым сплошным похолоданием.

Правда: это череда циклов похолоданий и потеплений, сопровождавшихся колебаниями уровня океана.

Миф: ледники растут только из-за орбитальных изменений.

Правда: внутренние климатические связи тоже могут играть решающую роль.

Миф: изучение древнего климата бесполезно для современности.

Правда: именно древние данные помогают предсказать будущие изменения климата.

Три интересных факта

За последние 4,5 млн лет уровень мирового океана менялся более 400 раз. В некоторых циклах раннего плейстоцена ледники занимали территории до 40% суши Северного полушария. Новая модель объясняет, почему даже при схожем содержании CO₂ Земля могла испытывать разные амплитуды оледенений.

Исторический контекст

1970-е: первая реконструкция уровня моря на основе морских отложений.

2000-е: развитие методов изотопного анализа кислорода в фораминиферах.

2025 год: исследование Кларка и коллег показало, что колебания уровня океана происходили на протяжении всего ледникового периода, а не только в конце.