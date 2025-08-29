Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Череп единорога
Череп единорога
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:56

Ледниковый детектив: зачем археологам понадобились струи воды для 30-тысячелетней головоломки

Ученые изучают уникальный череп лошади плейстоцена: возраст находки 30 тысяч лет

Недавно опубликованные фотографии вызвали интерес у ученых и любителей археологии. На них запечатлен момент, когда команда исследователей извлекла из шахты в канадском Юконе удивительно хорошо сохранившийся череп лошади, принадлежащей эпохе плейстоцена. Эта находка стала важным вкладом в изучение животных, населявших североамериканский континент во время последнего ледникового периода.

Особенности и значение находки

Череп был обнаружен в районе Клондайка, на западе Юкона, в условиях вечной мерзлоты. Изначально над поверхностью земли виднелись лишь отдельные фрагменты — нижняя челюсть и верхняя часть черепа. После обнаружения команда специалистов вернулась на место с дополнительными инструментами для аккуратного извлечения объекта. Представители Центра интерпретации Юкон-Берингия, музея в Уайтхорсе, сообщили, что помощь шахтеров оказалась неоценимой: они использовали струи воды для очистки черепа и его безопасного извлечения.

По словам экспертов, основанным на анализе окружающей почвы и глубине залегания, возраст черепа составляет примерно 30 000 лет. Однако для более точных данных необходимо провести радиоуглеродное датирование. Ученые предполагают, что находка относится к периоду позднего плейстоцена — времени, когда на территории современного Юкона обитали многочисленные виды животных ледникового периода.

Несмотря на богатство информации о видах лошадей этого времени, определить точный вид найденного черепа пока невозможно. В научных кругах известно о существовании более 50 видов лошадей ледникового периода, однако их морфологические особенности часто пересекаются. Размеры лошадей того времени достигали около 1,2 метра в холке — это значительно меньше современных сородичей.

Генетика и эволюционная история

Эксперты отмечают, что физические характеристики черепа — форма зубов и структура костей — могут дать важные подсказки о происхождении животного. Однако без анализа древней ДНК определить точный вид пока невозможно. Генетический анализ поможет установить родственные связи с другими видами лошадей эпохи плейстоцена и понять их эволюционную историю.

Обнаружение целого черепа — редкое событие для археологических раскопок в условиях вечной мерзлоты. Наличие клыков у животного говорит о его половом признаке — вероятно, это был самец. Также ученые предполагают, что он умер в подростковом возрасте, поскольку клыки прорезались лишь частично.

Методы исследования и дальнейшие планы

Для получения более точных данных ученые планируют провести радиоуглеродное датирование образца. Также запланированы исследования по извлечению древней ДНК из костных тканей для определения вида и возможных родственных связей с современными лошадьми или другими ископаемыми видами.

Команда исследователей выразила надежду на то, что дальнейшие работы помогут лучше понять климатические условия того времени и адаптацию животных к суровым условиям ледникового периода. Кроме того, изучение этого черепа может пролить свет на миграционные пути животных по Северной Америке во время последнего ледникового максимума.

Интересные факты по теме

1. В Северной Америке было обнаружено более 50 видов лошадей ледникового периода, большинство из которых вымерли около 10 000 лет назад (Источник: Pleistocene Mammals of North America).
2. В 2014 году в Канаде нашли останки древней лошади возрастом около 30 тысяч лет с хорошо сохранившимися мягкими тканями — это редкое явление для ископаемых (Источник: Journal of Paleontology).
3. Ледниковый период оказал значительное влияние на распространение видов животных по Северной Америке: многие виды мигрировали южнее или вымерли из-за изменений климата (Источник: Quaternary Science Reviews).

Обнаружение хорошо сохранившегося черепа лошади эпохи плейстоцена стало важным событием для палеонтологии Северной Америки. Эта находка дает уникальную возможность изучить морфологические особенности животных того времени и понять их адаптацию к экстремальным климатическим условиям ледникового периода. В будущем проведение генетических исследований откроет новые горизонты для изучения эволюционной истории этих древних существ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Администрация Трампа предложила использовать плутоний времён холодной войны для атомной энергетики — Reuters сегодня в 4:16

Вторую жизнь старым боеголовкам: зачем Вашингтон достал запасы плутония именно сейчас

Администрация Трампа предлагает использовать плутоний из ядерных боеголовок для реакторов. Одни видят в этом шаг в будущее, другие — опасный эксперимент.

Читать полностью » Космический аппарат сегодня в 3:26

Почти 50 лет в пути: куда добрался космический зонд США, и почему это событие назвали невозможным

В ноябре 2026 года "Воояджер-1" достигнет отметки в один световой день от Земли. Это событие меняет наше представление о границах космоса.

Читать полностью » На Крите создаётся первый научный инкубатор при Университете Крита — решение Минобразования Греции сегодня в 2:16

На Крите запускают проект за 300 тысяч евро — такого университеты ещё не делали

Университет Крита запускает первый научный инкубатор: новый центр объединит науку, бизнес и общество, открывая региону путь к технологическим прорывам.

Читать полностью » NASA и Chrysalis представили проект космического корабля «Гиперион» длиной 58 км сегодня в 1:25

Космический корабль длиной с город хотят запустить к далёкой планете — размеры поражают

Тысяча человек, 58 километров стали и 250 лет пути: учёные представили проект «Гиперион» — корабль поколений, который должен унести людей к новым мирам.

Читать полностью » NASA: зонд сегодня в 0:22

24 миллиарда километров от Земли — космический зонд США продолжает свой путь и удивляет инженеров

За 50 лет полёта "Вояджер-1" преодолел миллиарды километров и стал символом человечества в бескрайнем космосе. Но его путь только начинается.

Читать полностью » Астрономы: ядро Юпитера могло быть разрушено столкновением с протопланетой вчера в 23:58

Мягкое ядро жёсткого гиганта: парадокс Юпитера, который меняет взгляд на мироздание

Исследование разрежённого ядра Юпитера раскрывает тайны его внутреннего строения и предполагает, что подобные структуры могут встречаться и у экзопланет.

Читать полностью » Палеонтологи представили описание ящерицы Bolg amondol, названной по мотивам творчества Толкиена вчера в 23:23

Вдохновляющая находка: ящерица из мелового периода, названная в честь гоблина, удивляет мир

Палеонтологи сделали сенсационное открытие, назвав новый вид ящерицы в честь гоблина из книг Толкиена. Узнайте, как это связано с древней фауной!

Читать полностью » Осознанность помогает снизить интернет-зависимость, по данным исследований в психологии вчера в 22:55

Интернет-зависимость: когда время уходит в никуда, а осознанность открывает двери

Исследование показывает, как осознанность помогает снизить интернет-зависимость у молодёжи. Узнайте, как психическое здоровье связано с использованием цифровых технологий!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Bodytec Микаэла Герлинг назвала эффективные упражнения для домашней тренировки
Еда

Как сделать грибной салат: советы по выбору ингредиентов и приготовлению
Садоводство

Банановая кожура – лучшее удобрение для томатов: как правильно использовать
Наука и технологии

Нанотехнологии против коррозии: международная команда представила инновационный метод
Еда

Рецепт мясных гнёзд с сыром и грибами: советы по выбору ингредиентов
Красота и здоровье

Врачи назвали третью и четвёртую парты оптимальными для профилактики проблем со зрением
Спорт и фитнес

Тренер Люк Джонс показал комплекс упражнений при обострении болезни Крона
Культура и шоу-бизнес

Поклонница Кадышевой рассказала о давке и беспорядке на концерте в Москве
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru