Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
столкновение атомных ядер
столкновение атомных ядер
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:27

Плазма загорелась малиновым и зелёным: как британцы научились управлять материей при 100 миллионах градусов

Tokamak Energy впервые засняла цветную плазму при термоядерном синтезе — Лаура Чжан

Мир сделал шаг ближе к мечте о неисчерпаемой, безопасной и чистой энергии. Исследователи из британской компании Tokamak Energy впервые представили цветные изображения плазмы — сверхгорячего состояния вещества, которое питает звёзды. Благодаря новой высокоскоростной камере, снимающей 16 000 кадров в секунду, учёные получили возможность буквально "заглянуть" внутрь термоядерного реактора и увидеть, как ведёт себя плазма при экстремальных температурах.

Эти кадры не только впечатляют своей красотой — они меняют наше понимание работы будущих термоядерных электростанций.

Как поймать звезду

Термоядерный синтез — процесс, который идёт в недрах Солнца и других звёзд. В его основе лежит объединение атомов водорода в гелий с выделением колоссального количества энергии. В лабораторных условиях этот процесс воспроизводится внутри сферического токамака ST40 - уникального реактора, разработанного Tokamak Energy.

Внутри ST40 создаётся плазма — газ, нагретый до десятков миллионов градусов, в котором атомы теряют электроны и превращаются в ионы. Магнитные поля удерживают эту плазму, не позволяя ей разрушить стенки реактора.

Новая цветная камера позволила впервые увидеть, как выглядит это явление. Она зафиксировала ярко-розовое свечение, возникающее при впрыске дейтерия - изотопа водорода, служащего топливом для реакции. Этот свет напоминает неоновую вывеску, только в миллионы раз горячее.

"Цветная камера особенно полезна для таких экспериментов. Она помогает сразу увидеть, где излучаются газы и проникают ли литиевые частицы в ядро плазмы", — говорит физик Лаура Чжан.

Когда в реактор добавляют крошечные гранулы лития, их путь можно проследить по цвету. На холодных краях плазмы литий светится малиново-красным, а ближе к центру, где температура выше, превращается в ион Li⁺ и излучает зеленовато-жёлтый свет, похожий на вспышки фейерверков. Эти зелёные линии двигаются вдоль магнитных полей, словно по невидимым рельсам, помогая учёным понять структуру потоков.

Зачем нужен литий

Литий играет двойную роль. С одной стороны, он улучшает стабильность плазмы, а с другой — защищает внутренние поверхности токамака. Когда гранулы лития испаряются, они оседают на стенках камеры и образуют тонкий защитный слой, который снижает эрозию материалов.

Этот подход был впервые применён в Принстонской лаборатории физики плазмы (США), а теперь стал частью программы модернизации ST40 стоимостью 52 миллиона долларов. Проект, получивший название LEAPS (Lithium Evaporations to Advance PFCs in ST40), реализуется при поддержке Министерства энергетики США и британского Министерства энергетической безопасности.

Кроме того, в реакторе заменили углеродные панели на молибденовые, способные выдерживать экстремальные температуры. Этот металл работает как "броня" космического корабля, продлевая срок службы установки.

Сравнение: что делает ST40 особенным

Параметр ST40 (Великобритания) ITER (Франция) JET (Европа)
Тип токамака Сферический, компактный Классический крупный Экспериментальный
Рабочая температура 100 млн °C 150 млн °C 100 млн °C
Топливо Дейтерий и тритий Дейтерий и тритий Дейтерий
Особенность Литиевые покрытия и цветная диагностика Гигантский масштаб Исторический рекорд мощности
Цель Компактные коммерческие реакторы Демонстрация промышленного синтеза Научные эксперименты

Почему это важно

Цветные изображения — это не просто эффектные визуализации. Они помогают учёным "в реальном времени" видеть, как плазма взаимодействует с материалами. Эти данные подтверждают результаты спектроскопии — метода, который позволяет анализировать состав и температуру плазмы по излучаемому свету.

Наблюдая за поведением лития, исследователи могут точно определить, как распределяется энергия внутри токамака. Это необходимо для отработки так называемых режимов X-точки (X-Point Radiation, XPR) - способов охлаждать края плазмы, чтобы она не разрушала стенки реактора, сохраняя при этом эффективность синтеза.

"Текущие эксперименты на ST40 дают новое визуальное понимание поведения плазмы благодаря высокоскоростной цветной камере, снимающей 16 000 кадров в секунду", — отмечают в Tokamak Energy.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что цветная съёмка — просто эстетика.
    Последствие: недооценка научного потенциала визуализации.
    Альтернатива: использовать изображения как инструмент анализа потоков и диагностики реакций.

  • Ошибка: работать с углеродными материалами без покрытия.
    Последствие: быстрое разрушение стенок и загрязнение плазмы.
    Альтернатива: применять молибден и литиевое напыление.

  • Ошибка: игнорировать периферийное охлаждение.
    Последствие: потеря контроля над плазмой.
    Альтернатива: использовать режим XPR для баланса температуры и стабильности.

А что если…

А что если компактные токамаки, вроде ST40, обгонят крупные проекты вроде ITER? Эксперты допускают такую возможность. Компактные реакторы требуют меньше материалов и энергии для запуска, а управление ими проще.

А если литий заменить другим элементом? Возможно, но пока ни один материал не показывает такую устойчивость и способность стабилизировать плазму.

А если камера выйдет из строя при экстремальных температурах? Учёные используют оптические волокна и тепловые фильтры, позволяющие снимать даже в условиях, близких к тем, что царят внутри звезды.

Плюсы и минусы использования лития в токамаке

Аспект Плюсы Минусы
Стабильность плазмы Повышает устойчивость к колебаниям Требует точного дозирования
Защита реактора Создаёт защитную плёнку Может загрязнять плазму при избытке
Экономичность Снижает износ оборудования Дорог в переработке
Эффективность Улучшает удержание энергии Нужен постоянный контроль температуры

FAQ

Почему именно литий выбрали для экспериментов?
Он лёгкий, химически активный и способен связывать примеси, что стабилизирует плазму.

Что даёт цветная визуализация?
Она показывает, как распределяются потоки и где возникают "горячие зоны", помогая оперативно корректировать параметры реактора.

Насколько безопасны такие эксперименты?
Плазма полностью изолирована магнитными полями, поэтому радиационного риска нет.

Когда можно ожидать коммерческие термоядерные станции?
Эксперты прогнозируют первые промышленные установки к концу 2030-х годов.

Мифы и правда

  • Миф: термоядерный синтез — то же самое, что атомная энергия.
    Правда: синтез безопаснее, не создаёт опасных отходов и не может привести к взрыву.

  • Миф: плазму можно увидеть невооружённым глазом.
    Правда: для этого нужны камеры с фильтрами и защита от ослепляющего излучения.

  • Миф: Tokamak Energy конкурирует с ITER.
    Правда: проекты дополняют друг друга: один исследует масштаб, другой — компактность.

Исторический контекст

Первые токамаки появились в СССР в 1950-е годы и стали основой для всех современных термоядерных установок. Сегодня исследования ведутся по всему миру — от Европы до Китая. ST40 - один из самых продвинутых компактных реакторов, предназначенных для коммерческого применения.

Современные эксперименты с литием и цветной визуализацией — это эволюция идей, заложенных десятилетия назад, и важный шаг к реальному использованию энергии звёзд на Земле.

Три интересных факта

  1. Температура плазмы в ST40 в шесть раз выше, чем в ядре Солнца.

  2. Литий, применяемый в реакторе, тот же элемент, что используется в аккумуляторах смартфонов.

  3. Секунда работы термоядерного реактора может выделить столько же энергии, сколько несколько тонн угля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор UFPE Алмейда заявил о создании электронного носа для проверки алкоголя сегодня в 2:16
Искусственный интеллект теперь умеет нюхать: как он отличает оригинальный алкоголь от суррогата

Бразильские учёные создали электронный нос, который различает оригинальные и поддельные напитки по запаху. Всего одной капли достаточно, чтобы распознать фальсификат.

Читать полностью » Исследователи Стэнфорда заявили о возвращении способности видеть у пациентов с тяжёлой стадией ВМД сегодня в 1:24
Свет после тьмы: в Стэнфорде создали систему, возвращающую способность видеть

Учёные создали микрочип и очки, которые позволяют людям с потерей зрения снова различать буквы и формы. Узнайте, как работает эта технология.

Читать полностью » Токийский университет: поседение волос связано с защитным механизмом ДНК сегодня в 0:20
Почему одни клетки стареют, а другие становятся бессмертными — ответ нашли в волосяной луковице

Исследователи из Токийского университета выяснили, что одни и те же стволовые клетки могут стареть или превращаться в опухоль в зависимости от типа повреждения ДНК.

Читать полностью » Сравнение прогнозов MIT с современными данными показало неизбежность глобального кризиса роста вчера в 23:24
Экономика на краю пропасти: MIT раскрыл правду о пределах роста человечества

50 лет назад учёные MIT предсказали, что бесконтрольный рост приведёт к кризису цивилизации. Новые исследования показывают: их прогнозы сбываются с пугающей точностью.

Читать полностью » Спутники NASA обнаружили уменьшение отражательной способности планеты за 24 года вчера в 23:21
Земля меняет цвет — и это пугает учёных: что происходит с нашей планетой

По данным спутников NASA, Земля темнеет, а Северное полушарие поглощает всё больше солнечного тепла. Что это значит для климата и сможет ли облачность спасти баланс планеты?

Читать полностью » Токсичные водоросли во Флориде вызывают нейродегенерацию у дельфинов вчера в 22:18
В океане происходит нечто странное: дельфины массово теряют ориентацию из-за водорослей

Учёные выяснили, что дельфины, выбрасывающиеся на берег, могут страдать от болезни Альцгеймера, вызванной токсинами водорослей. Что это говорит о состоянии океана и о нас самих?

Читать полностью » Кернер: в южной Иордании найден древний мегалитический комплекс Мурайгхат вчера в 22:15
5500 лет назад человечество изобрело новый способ жить без домов — и это сработало

В Иордании археологи нашли ритуальный ландшафт возрастом 5500 лет. Как мегалиты Мурайгхата помогли древним людям пережить кризис и заново выстроить общество?

Читать полностью » 41 000 лет назад ослабление магнитного поля Земли повлияло на эволюцию человечества вчера в 21:12
Катастрофа, изменившая ход эволюции: как геомагнитная аномалия сделала нас такими, какие мы есть

Около 41 тысяч лет назад Земля потеряла свой магнитный щит, и человечество оказалось лицом к лицу с космосом. Как это изменило ход эволюции Homo sapiens?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Садоводы: розы лучше зимуют без осенней обрезки
Технологии
Apple добавила контроль прозрачности интерфейса после критики эффекта Liquid Glass — данные MacRumors
Авто и мото
Учёные предупреждают: жара снижает эффективность электроники и ускоряет износ литий-ионных батарей
Красота и здоровье
Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, как часто нужно проверять зрение для профилактики заболеваний глаз
Красота и здоровье
Поддержание водного баланса сохраняет молодость кожи — дерматологи
Авто и мото
Исследователи сообщили, что беспилотные машины часто замирают в нестандартных дорожных ситуациях
Садоводство
Зимний посев помогает получить ранние всходы и экономит время весной
Дом
Специалисты объяснили, как удалить пятна с пуховика и не повредить наполнитель
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet