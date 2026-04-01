Прогноз на магнитную бурю дал сбой: астрофизик предупредил о возможном опоздании

Прогнозируемая магнитная буря пока не произошла, хотя вероятность ее сохраняется, пояснил астрофизик, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Богачев. О дальнейшем возможном развитии солнечной активности эксперт рассказал в беседе с EcoSever.

Ранее издание РИА Новости сообщило, что ученые "потеряли" гигантское облако плазмы между Солнцем и Землей.

Несмотря на ранее озвученные прогнозы, на данный момент геомагнитная обстановка остается спокойной, отметил Богачев. По его словам, ожидания были связаны с выбросом солнечной плазмы, однако сценарий мог измениться и облако прошло мимо Земли.

Он подчеркнул, что полностью риски пока не сняты и событие может начаться с опозданием в ближайшие часы.

"Такой был прогноз на магнитную бурю и нами, и американцами. На данный момент не случилось. Изначально событие было связано с выбросом плазмы Солнца, плазма должна была задеть Землю краем, были довольно большие вероятности, что все-таки плазма пройдет мимо и, возможно, такое произошло. На данный момент не снят прогноз полностью, возможно, облако плазмы придет и события начнутся в течение трех-четырех часов. Но конкретно сейчас геомагнитная обстановка спокойная", — отметил Богачев.

Эксперт добавил, что даже в случае реализации прогноза речь идет о буре среднего уровня, которая не представит серьезной угрозы. По его словам, подобные явления учитываются в космической деятельности и работе инфраструктуры, но специальных защитных мер обычно не требуют.

"Буря является по прогнозу второго уровня по пятибалльной шкале. Это небольшое значение. В целом такого рода события принимаются к сведению, не более. Были в этом году намного более сильные события, поэтому особого значения ожидаемой магнитной буре придавать не стоит", — подчеркнул астрофизик.

Кроме того, он обратил внимание, что полное отсутствие ожидаемой бури — довольно редкая ситуация, так как чаще ошибки в расчетах касаются силы явления, а не самого факта его наступления.