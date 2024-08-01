Плацебо-эффект, когда улучшение состояния наблюдается после приема пустышки вместо настоящего лекарства, долгое время оставался загадкой для ученых.
Новое исследование, проведенное Университетом Северной Каролины и другими институтами, раскрывает конкретные нейронные пути, которые активируются при ожидании обезболивания.
Исследование показало, что при ожидании облегчения боли активируется передняя поясная кора, передающая сигнал в мост, который затем достигает мозжечка, где происходит модуляция болевых ощущений. Активация клеток Пуркинье в мозжечке была неожиданным открытием, так как ранее этой области приписывали лишь функции координации движений. Дополнительные эксперименты подтвердили, что блокирование этого пути снижает эффект плацебо, а его стимуляция вызывает обезболивание без ожидания, сообщает Nature.
Это открытие открывает новые возможности для разработки более эффективных методов лечения боли, потенциально с использованием нейростимуляции для активации этого пути, что позволит создавать обезболивающие препараты без побочных эффектов.
Фото: flickr.com/Katy Warner (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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