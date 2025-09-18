Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:27

Грядёт 8K-гейминг: всё, что известно о зверской начинке PS6

Sony делает ставку на производительность: PS6 получит до 40 ГБ памяти

Первые подробности о PlayStation 6 уже разогревают интерес игроков по всему миру. По информации известного инсайдера Moore's Law Is Dead (MLID), новое поколение консоли от Sony обещает беспрецедентный скачок производительности — до восьми раз по сравнению с PlayStation 5. Если эти сведения подтвердятся, нас ждёт самое значительное обновление за всю историю PlayStation.

Технические характеристики

В основе PS6 будет использоваться APU AMD Orion — монолитный кристалл площадью около 280 мм², созданный по 3-нм техпроцессу TSMC.

  • CPU: 7-8 ядер Zen 6c для игр + 2 энергоэффективных Zen 6 LP для фоновых задач. Это позволит высвободить до 20% мощности для игрового процесса.

  • GPU: RDNA 5 с 50-52 вычислительными блоками (CU), частотой 2,6-3 ГГц и 10 МБ кэша L2. Производительность графики — 34-40 TFLOPs.

  • Память: до 40 ГБ GDDR7 со скоростью 32 ГТ/с на 160-битной шине. Пропускная способность — около 640 ГБ/с.

Для сравнения: PS5 имеет GPU на 10,28 TFLOPs и 16 ГБ GDDR6, а Xbox Series X — 12 TFLOPs и аналогичный объём памяти.

Сильный прирост в графике

По данным MLID, PS6 будет в 2,5-3 раза быстрее PS5 в классической растеризации и в 6-12 раз быстрее при трассировке лучей. Благодаря технологиям апскейлинга вроде FSR4, общий прирост может составить 4-8 раз. Это открывает перспективы для игр в 4K при 120 FPS и даже для 8K-гейминга в будущем.

"FSR4 и новые алгоритмы масштабирования дадут PS6 преимущество в будущем поколении игр", — отметил Moore's Law Is Dead.

Конкуренция с Xbox Magnus

Следующая консоль Microsoft под кодовым названием Magnus, по слухам, будет на 25% мощнее PS6. Однако её архитектура будет ближе к ПК: кастомизированная Windows, поддержка Steam и Epic Games Store. Это сулит гибкость, но и риск высокой стоимости. Таким образом, Sony может взять верх за счёт более доступной цены при сохранении высокой производительности.

Сравнение поколений

Консоль GPU мощность Память Год выхода Совместимость
PS4 1,84 TFLOPs 8 ГБ GDDR5 2013 PS3 — частично через стриминг
PS5 10,28 TFLOPs 16 ГБ GDDR6 2020 PS4
PS6 (ожидается) 34-40 TFLOPs 40 ГБ GDDR7 2027 PS4 и PS5

Советы шаг за шагом: стоит ли ждать PS6

  1. Если вы уже владеете PS5, торопиться с апгрейдом нет смысла — большинство игр выйдет ещё и для текущего поколения.

  2. Игрокам, планирующим 4K-гейминг с трассировкой лучей, лучше подождать PS6.

  3. Соберите заранее библиотеку игр PS4 и PS5 — они будут работать на новой консоли.

  4. Следите за анонсами Microsoft: Xbox Magnus может изменить расклад.

  5. Если вы задумываетесь о покупке телевизора, берите модель с HDMI 2.1 и поддержкой 120 Гц — она пригодится под PS6.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать на поддержку игр с PS3.

  • Последствие: разочарование при запуске.

  • Альтернатива: использовать PS Plus Premium с облачным стримингом.

  • Ошибка: ожидать низкой цены при таких характеристиках.

  • Последствие: неоправданные надежды.

  • Альтернатива: ориентироваться на уровень $600-700 при старте.

  • Ошибка: покупать дорогостоящий ПК в ожидании PS6.

  • Последствие: двойные траты.

  • Альтернатива: оценить Xbox Magnus как альтернативу ПК-геймингу.

А что если…

Что будет, если Xbox действительно окажется мощнее на 25%? Тогда у Microsoft появится шанс вернуть лидерство на консольном рынке. Но если его цена будет значительно выше PS6, Sony может удержать преимущество за счёт баланса "цена-производительность".

Плюсы и минусы PS6

Плюсы Минусы
Восьмикратный прирост производительности Возможная высокая цена
Поддержка трассировки лучей нового уровня Нет совместимости с PS3
Использование GDDR7 памяти Релиз только в 2027 году
Полная обратная совместимость с PS4 и PS5 Конкуренция с Xbox Magnus
Потенциал для 8K-гейминга Требует нового оборудования (TV, HDMI 2.1)

FAQ

Когда выйдет PlayStation 6?
По данным инсайдеров — осенью 2027 года.

Будет ли обратная совместимость?
Да, с PS4 и PS5. PS3 поддерживаться не будет.

Сколько будет стоить PS6?
Официальных данных нет. Ориентировочно $600-700.

Будет ли поддержка 8K?
Технически да, но массовые игры в 8K появятся не сразу.

Мифы и правда

  • Миф: "PS6 выйдет уже в 2025 году".
    Правда: производство начнётся в 2027 году.

  • Миф: "Sony откажется от физических дисков".
    Правда: никаких подтверждений этому нет, вероятнее всего диски сохранятся.

  • Миф: "PS6 станет мощнее Xbox в любом случае".
    Правда: инсайдеры утверждают, что Xbox Magnus может превзойти её.

Интересные факты

  1. PS5 до сих пор пользуется высоким спросом и остаётся в топе продаж даже через 5 лет после выхода.

  2. Использование 3-нм техпроцесса в PS6 — первый подобный шаг в индустрии консолей.

  3. GDDR7 в PS6 станет самым быстрым видеопамятным решением в игровых системах на момент релиза.

Исторический контекст

  • 1994 год — релиз первой PlayStation, более 100 млн проданных консолей.

  • 2000 год — PS2, рекордсмен по продажам (155 млн).

  • 2013 год — PS4, укрепившая позиции Sony.

  • 2020 год — PS5, с поддержкой трассировки лучей и SSD.

  • 2027 год — ожидаемая PS6, претендующая на звание самой мощной консоли поколения.

