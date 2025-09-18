Грядёт 8K-гейминг: всё, что известно о зверской начинке PS6
Первые подробности о PlayStation 6 уже разогревают интерес игроков по всему миру. По информации известного инсайдера Moore's Law Is Dead (MLID), новое поколение консоли от Sony обещает беспрецедентный скачок производительности — до восьми раз по сравнению с PlayStation 5. Если эти сведения подтвердятся, нас ждёт самое значительное обновление за всю историю PlayStation.
Технические характеристики
В основе PS6 будет использоваться APU AMD Orion — монолитный кристалл площадью около 280 мм², созданный по 3-нм техпроцессу TSMC.
-
CPU: 7-8 ядер Zen 6c для игр + 2 энергоэффективных Zen 6 LP для фоновых задач. Это позволит высвободить до 20% мощности для игрового процесса.
-
GPU: RDNA 5 с 50-52 вычислительными блоками (CU), частотой 2,6-3 ГГц и 10 МБ кэша L2. Производительность графики — 34-40 TFLOPs.
-
Память: до 40 ГБ GDDR7 со скоростью 32 ГТ/с на 160-битной шине. Пропускная способность — около 640 ГБ/с.
Для сравнения: PS5 имеет GPU на 10,28 TFLOPs и 16 ГБ GDDR6, а Xbox Series X — 12 TFLOPs и аналогичный объём памяти.
Сильный прирост в графике
По данным MLID, PS6 будет в 2,5-3 раза быстрее PS5 в классической растеризации и в 6-12 раз быстрее при трассировке лучей. Благодаря технологиям апскейлинга вроде FSR4, общий прирост может составить 4-8 раз. Это открывает перспективы для игр в 4K при 120 FPS и даже для 8K-гейминга в будущем.
"FSR4 и новые алгоритмы масштабирования дадут PS6 преимущество в будущем поколении игр", — отметил Moore's Law Is Dead.
Конкуренция с Xbox Magnus
Следующая консоль Microsoft под кодовым названием Magnus, по слухам, будет на 25% мощнее PS6. Однако её архитектура будет ближе к ПК: кастомизированная Windows, поддержка Steam и Epic Games Store. Это сулит гибкость, но и риск высокой стоимости. Таким образом, Sony может взять верх за счёт более доступной цены при сохранении высокой производительности.
Сравнение поколений
|Консоль
|GPU мощность
|Память
|Год выхода
|Совместимость
|PS4
|1,84 TFLOPs
|8 ГБ GDDR5
|2013
|PS3 — частично через стриминг
|PS5
|10,28 TFLOPs
|16 ГБ GDDR6
|2020
|PS4
|PS6 (ожидается)
|34-40 TFLOPs
|40 ГБ GDDR7
|2027
|PS4 и PS5
Советы шаг за шагом: стоит ли ждать PS6
-
Если вы уже владеете PS5, торопиться с апгрейдом нет смысла — большинство игр выйдет ещё и для текущего поколения.
-
Игрокам, планирующим 4K-гейминг с трассировкой лучей, лучше подождать PS6.
-
Соберите заранее библиотеку игр PS4 и PS5 — они будут работать на новой консоли.
-
Следите за анонсами Microsoft: Xbox Magnus может изменить расклад.
-
Если вы задумываетесь о покупке телевизора, берите модель с HDMI 2.1 и поддержкой 120 Гц — она пригодится под PS6.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: рассчитывать на поддержку игр с PS3.
-
Последствие: разочарование при запуске.
-
Альтернатива: использовать PS Plus Premium с облачным стримингом.
-
Ошибка: ожидать низкой цены при таких характеристиках.
-
Последствие: неоправданные надежды.
-
Альтернатива: ориентироваться на уровень $600-700 при старте.
-
Ошибка: покупать дорогостоящий ПК в ожидании PS6.
-
Последствие: двойные траты.
-
Альтернатива: оценить Xbox Magnus как альтернативу ПК-геймингу.
А что если…
Что будет, если Xbox действительно окажется мощнее на 25%? Тогда у Microsoft появится шанс вернуть лидерство на консольном рынке. Но если его цена будет значительно выше PS6, Sony может удержать преимущество за счёт баланса "цена-производительность".
Плюсы и минусы PS6
|Плюсы
|Минусы
|Восьмикратный прирост производительности
|Возможная высокая цена
|Поддержка трассировки лучей нового уровня
|Нет совместимости с PS3
|Использование GDDR7 памяти
|Релиз только в 2027 году
|Полная обратная совместимость с PS4 и PS5
|Конкуренция с Xbox Magnus
|Потенциал для 8K-гейминга
|Требует нового оборудования (TV, HDMI 2.1)
FAQ
Когда выйдет PlayStation 6?
По данным инсайдеров — осенью 2027 года.
Будет ли обратная совместимость?
Да, с PS4 и PS5. PS3 поддерживаться не будет.
Сколько будет стоить PS6?
Официальных данных нет. Ориентировочно $600-700.
Будет ли поддержка 8K?
Технически да, но массовые игры в 8K появятся не сразу.
Мифы и правда
-
Миф: "PS6 выйдет уже в 2025 году".
Правда: производство начнётся в 2027 году.
-
Миф: "Sony откажется от физических дисков".
Правда: никаких подтверждений этому нет, вероятнее всего диски сохранятся.
-
Миф: "PS6 станет мощнее Xbox в любом случае".
Правда: инсайдеры утверждают, что Xbox Magnus может превзойти её.
Интересные факты
-
PS5 до сих пор пользуется высоким спросом и остаётся в топе продаж даже через 5 лет после выхода.
-
Использование 3-нм техпроцесса в PS6 — первый подобный шаг в индустрии консолей.
-
GDDR7 в PS6 станет самым быстрым видеопамятным решением в игровых системах на момент релиза.
Исторический контекст
-
1994 год — релиз первой PlayStation, более 100 млн проданных консолей.
-
2000 год — PS2, рекордсмен по продажам (155 млн).
-
2013 год — PS4, укрепившая позиции Sony.
-
2020 год — PS5, с поддержкой трассировки лучей и SSD.
-
2027 год — ожидаемая PS6, претендующая на звание самой мощной консоли поколения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru