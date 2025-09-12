PlayStation 6 приближается к релизу: инсайдеры раскрыли первые детали

Новая консоль от Sony постепенно обрастает подробностями и слухами. Поклонники PlayStation с нетерпением ждут, какой будет следующая версия, и инсайдеры уже начали делиться первыми характеристиками будущего устройства.

Процессор и архитектура

По имеющейся информации, PlayStation 6 получит совершенно новый гибридный чип AMD под кодовым названием Orion. Его особенность в том, что он будет включать игровые ядра Zen 6 и отдельные ядра для фоновых процессов. Такой подход позволит консоли задействовать максимум мощности только тогда, когда это действительно нужно. Производство процессора наладят по 3-нм техпроцессу, что сделает его компактнее и заметно энергоэффективнее.

Графическая производительность

За визуальную составляющую в PS6 будет отвечать видеочип на базе RDNA 5. Его мощность оценивается в 34-40 TFLOPs. Для сравнения, это почти втрое больше, чем у PlayStation 5. Особенно значительный прирост ожидается в играх с активным использованием трассировки лучей: картинка станет реалистичнее, свет и тени — глубже, а общее качество изображения приблизится к уровню современных CGI-фильмов.

Память и скорость

Важный апгрейд коснется и оперативной памяти. Консоль получит до 40 GB GDDR7 с пропускной способностью до 640 GB/s. Это даст возможность запускать более детализированные проекты с открытым миром без ощутимых подгрузок. Для пользователей это означает плавный игровой процесс, быструю загрузку сцен и комфорт даже в самых требовательных играх.

Совместимость с играми

По слухам, Sony сохранит поддержку игр от PS4 и PS5. Это значит, что коллекция старых дисков и цифровых копий не потеряет актуальности и будет доступна и на новой системе. При этом обратная совместимость с PS3 пока остается под вопросом.

Конкуренция с Microsoft

Параллельно с релизом PS6 ожидается выход новой консоли от Microsoft — условного Xbox Magnus. Инсайдеры утверждают, что её производительность может быть выше примерно на четверть, однако цена тоже окажется заметно выше.

Дата релиза

Ранее считалось, что производство PlayStation 6 стартует только в 2027 году. Сейчас появилась информация, что релиз намечен на осень того же года.