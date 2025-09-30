Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:17

PS5 похудела, но потеряла память: ревизия CFI-2116 вызывает вопросы

Блогер Остин Эванс: новая PS5 стала легче на 100 граммов и получила другое охлаждение

Блогер Остин Эванс, ведущий YouTube-канала Austin Evans, протестировал обновлённую версию PlayStation 5 Digital Edition (CFI-2116), которая уже поступила в продажу в Европе. Внешне и технически консоль получила ряд изменений, хотя не все из них оказались приятными для пользователей.

Что изменилось в новой PS5 Digital Edition

  • Полностью матовый дизайн: и белые панели, и центральная чёрная часть теперь без глянца.

  • Вес стал меньше примерно на 100 граммов.

  • Система охлаждения переработана: тепловые трубки изменены, а температура в самых горячих точках выросла лишь на 1-2 °C.

  • На креплении кулера появились фирменные символы кнопок PlayStation.

  • Объём SSD уменьшился: теперь 825 ГБ против прежнего 1 ТБ.

  • Для пользователей доступно всего 667 ГБ свободного места (вместо 848 ГБ в прошлой версии).

Сравнение моделей PS5 Digital Edition

Характеристика CFI-2116 (новая) Предыдущая ревизия
Дизайн Полностью матовый Сочетание матового и глянцевого
Вес Легче на ~100 г Тяжелее
Охлаждение Переработанные тепловые трубки Старый вариант
SSD 825 ГБ (667 ГБ доступно) 1 ТБ (848 ГБ доступно)
Цена €499 (~48,5 тыс. руб.) €499

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сократить SSD без снижения цены.
    Последствие: предложение выглядит менее выгодным.
    Альтернатива: оставить прежний объём или добавить опцию расширенного SSD.

  • Ошибка: Улучшить охлаждение, но повысить температуру на 1-2 °C.
    Последствие: сомнения у геймеров.
    Альтернатива: оптимизировать систему так, чтобы температура осталась прежней.

  • Ошибка: Сохранить цену при уменьшении доступного пространства.
    Последствие: недовольство покупателей.
    Альтернатива: компенсировать бонусами (например, подпиской PS Plus).

А что если…

…Sony готовит новую глобальную ревизию PS5 (или PS5 Pro)? Тогда CFI-2116 может быть промежуточным шагом для удешевления производства и тестирования новых решений в дизайне и охлаждении.

Плюсы и минусы новой версии

Плюсы Минусы
Лёгкий и более качественный корпус SSD стал меньше
Стильный матовый дизайн Доступно лишь 667 ГБ для игр
Символика PlayStation на деталях Температура чуть выше
Производительность сохранена Цена осталась прежней

FAQ

Сколько памяти доступно на новой PS5 Digital Edition?
667 ГБ для игр и приложений.

Можно ли расширить память?
Да, через установку совместимого NVMe SSD в дополнительный слот.

Стоит ли покупать новую ревизию вместо старой?
С точки зрения дизайна и веса — да, но по памяти предыдущая версия выгоднее.

Мифы и правда

  • Миф: "Новая версия мощнее".
    Правда: производительность не изменилась.

  • Миф: "SSD уменьшился из-за новых технологий".
    Правда: это шаг к оптимизации себестоимости.

  • Миф: "Глянец убрали из-за стиля".
    Правда: скорее всего, это тоже связано со снижением затрат.

3 факта о новой PS5 Digital Edition

  1. Это первая ревизия PS5 с полностью матовым корпусом.

  2. Свободная память сократилась на 181 ГБ по сравнению с прошлой версией.

  3. Цена осталась прежней — €499, несмотря на уменьшение SSD.

