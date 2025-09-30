PS5 похудела, но потеряла память: ревизия CFI-2116 вызывает вопросы
Блогер Остин Эванс, ведущий YouTube-канала Austin Evans, протестировал обновлённую версию PlayStation 5 Digital Edition (CFI-2116), которая уже поступила в продажу в Европе. Внешне и технически консоль получила ряд изменений, хотя не все из них оказались приятными для пользователей.
Что изменилось в новой PS5 Digital Edition
-
Полностью матовый дизайн: и белые панели, и центральная чёрная часть теперь без глянца.
-
Вес стал меньше примерно на 100 граммов.
-
Система охлаждения переработана: тепловые трубки изменены, а температура в самых горячих точках выросла лишь на 1-2 °C.
-
На креплении кулера появились фирменные символы кнопок PlayStation.
-
Объём SSD уменьшился: теперь 825 ГБ против прежнего 1 ТБ.
-
Для пользователей доступно всего 667 ГБ свободного места (вместо 848 ГБ в прошлой версии).
Сравнение моделей PS5 Digital Edition
|Характеристика
|CFI-2116 (новая)
|Предыдущая ревизия
|Дизайн
|Полностью матовый
|Сочетание матового и глянцевого
|Вес
|Легче на ~100 г
|Тяжелее
|Охлаждение
|Переработанные тепловые трубки
|Старый вариант
|SSD
|825 ГБ (667 ГБ доступно)
|1 ТБ (848 ГБ доступно)
|Цена
|€499 (~48,5 тыс. руб.)
|€499
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Сократить SSD без снижения цены.
Последствие: предложение выглядит менее выгодным.
Альтернатива: оставить прежний объём или добавить опцию расширенного SSD.
-
Ошибка: Улучшить охлаждение, но повысить температуру на 1-2 °C.
Последствие: сомнения у геймеров.
Альтернатива: оптимизировать систему так, чтобы температура осталась прежней.
-
Ошибка: Сохранить цену при уменьшении доступного пространства.
Последствие: недовольство покупателей.
Альтернатива: компенсировать бонусами (например, подпиской PS Plus).
А что если…
…Sony готовит новую глобальную ревизию PS5 (или PS5 Pro)? Тогда CFI-2116 может быть промежуточным шагом для удешевления производства и тестирования новых решений в дизайне и охлаждении.
Плюсы и минусы новой версии
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий и более качественный корпус
|SSD стал меньше
|Стильный матовый дизайн
|Доступно лишь 667 ГБ для игр
|Символика PlayStation на деталях
|Температура чуть выше
|Производительность сохранена
|Цена осталась прежней
FAQ
Сколько памяти доступно на новой PS5 Digital Edition?
667 ГБ для игр и приложений.
Можно ли расширить память?
Да, через установку совместимого NVMe SSD в дополнительный слот.
Стоит ли покупать новую ревизию вместо старой?
С точки зрения дизайна и веса — да, но по памяти предыдущая версия выгоднее.
Мифы и правда
-
Миф: "Новая версия мощнее".
Правда: производительность не изменилась.
-
Миф: "SSD уменьшился из-за новых технологий".
Правда: это шаг к оптимизации себестоимости.
-
Миф: "Глянец убрали из-за стиля".
Правда: скорее всего, это тоже связано со снижением затрат.
3 факта о новой PS5 Digital Edition
-
Это первая ревизия PS5 с полностью матовым корпусом.
-
Свободная память сократилась на 181 ГБ по сравнению с прошлой версией.
-
Цена осталась прежней — €499, несмотря на уменьшение SSD.
