Игроки злятся, Sony молчит: зачем компания хоронит живую консоль

Компания Sony официально подтвердила: эпоха PlayStation 4 подходит к концу. Постепенный отказ от поддержки этой консоли начнётся уже в ближайшие месяцы, а часть функций перестанет работать весной 2026 года. Об этом сообщает портал Insider Gaming со ссылкой на внутренние документы компании.

PS4, вышедшая в 2013 году, пережила несколько поколений игр и стала одной из самых успешных консолей в истории. На начало 2025 года её тираж превысил 117 миллионов устройств, и многие пользователи по-прежнему активно играют на ней. Однако технологический цикл завершается, и Sony делает ставку на развитие PlayStation 5.

Что отключат первыми

Весной 2026 года ряд сервисов PS4 перестанет функционировать. Среди них:

• лента активности (Activity Feed);

• хранилище данных игр (Title Small Storage и Title User Storage);

• часть инструментов профилей пользователей (Users and Profiles);

• фильтры слов в поиске (Word Filters);

• веб-API для обмена медиафайлами (Shared Media Web API).

Эти функции отвечали за социальное взаимодействие и персонализацию — то, что в своё время делало экосистему PS4 живой и гибкой. После их отключения часть возможностей взаимодействия между игроками будет ограничена.

Почему Sony закрывает поддержку

Главная причина — фокус на новом поколении. PS5 получила более мощное "железо", поддержку трассировки лучей, быструю загрузку через SSD и продвинутые возможности DualSense-контроллера. Разработка игр сразу под две платформы требует дополнительных ресурсов, а пользователи всё активнее переходят на новую консоль.

Sony уже прекратила выпуск эксклюзивов для PS4. Большинство будущих проектов, включая масштабные AAA-игры, теперь создаются с прицелом на PS5. При этом такие издатели, как Activision и Electronic Arts, пока не спешат окончательно отказываться от старого поколения — их серии Call of Duty и EA FC продолжают выходить и на PS4, но это скорее исключение.

Сравнение поколений

Параметр PlayStation 4 PlayStation 5 Год выхода 2013 2020 Производительность 1,84 терафлопса 10,3 терафлопса Накопитель HDD 500 ГБ / 1 ТБ SSD 825 ГБ Разрешение до 1080p до 8K Основные игры Bloodborne, God of War (2018), Horizon Zero Dawn Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth

Как подготовиться к переходу

Сделайте резервные копии данных. Воспользуйтесь облачным хранилищем PS Plus или внешним диском, чтобы не потерять сохранения. Перенесите аккаунт. Учётная запись PSN универсальна, поэтому все купленные игры и подписки можно использовать и на PS5. Обновите периферию. Некоторые аксессуары, включая гарнитуры и камеры, требуют адаптеров или несовместимы с PS5 — проверьте список на сайте Sony. Продайте старую консоль заранее. Рынок б/у-устройств активен, но со временем цена на PS4 будет снижаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать перенос данных до последнего момента.

Последствие: потеря сохранений или настроек профиля.

Альтернатива: заранее создать резервную копию через PS Plus Cloud.

Ошибка: использовать старые кабели HDMI без поддержки 4K.

Последствие: падение качества изображения на PS5.

Альтернатива: приобрести сертифицированный HDMI 2.1.

Ошибка: устанавливать игры с физических дисков PS4 без проверки совместимости.

Последствие: возможные сбои и ограниченная производительность.

Альтернатива: загрузить цифровую версию через PS Store с меткой "PS5 upgrade available".

А что если не переходить на PS5?

Технически PS4 ещё долго останется рабочей. Многие игры будут доступны, а сетевые сервисы продолжат функционировать. Однако со временем новые релизы, обновления и онлайн-функции начнут исчезать. Похожая ситуация произошла с PS3: после 2017 года сервисы для неё постепенно отключали, а в 2021-м Sony окончательно закрыла PS Store для консоли.

Тем, кто не готов тратить средства на PS5, можно рассмотреть альтернативы — облачные сервисы вроде PlayStation Plus Premium или NVIDIA GeForce Now. Они позволяют запускать современные игры без покупки новой приставки, достаточно стабильного интернет-соединения и контроллера.

FAQ

Как узнать, какие функции PS4 отключат первыми?

Полный список опубликован на портале Insider Gaming. Первые изменения вступят в силу весной 2026 года.

Можно ли будет играть в старые игры после отключения сервисов?

Да, большинство одиночных игр останутся доступны. Ограничения коснутся сетевых и социальных функций.

Сколько продлится поддержка PS4?

Sony не назвала точную дату, но ожидается, что основные сервисы будут функционировать до конца 2027 года.

Можно ли перенести сохранения с PS4 на PS5?

Да, если вы используете облачное хранилище PS Plus или подключаете консоли по одной сети Wi-Fi.

Мифы и правда

Миф: PS4 полностью перестанет работать в 2026 году.

Правда: речь идёт только о постепенном отключении онлайн-функций и сервисов.

Миф: старые игры исчезнут из библиотеки.

Правда: все ранее купленные проекты сохранятся в вашей учётной записи PSN.

Миф: PlayStation 5 несовместима с играми PS4.

Правда: обратная совместимость позволяет запускать большинство тайтлов старого поколения.

Исторический контекст

2013 - выпуск оригинальной PlayStation 4. 2016 - обновлённая версия PS4 Pro с поддержкой 4K. 2020 - выход PlayStation 5. 2023 - завершение выпуска эксклюзивов для PS4. 2026 - начало сворачивания сервисов.

Интересные факты