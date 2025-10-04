Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Игровая консоль PlayStation 4 Slim
Игровая консоль PlayStation 4 Slim
© commons.wikimedia.org by Mtsan43558918 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:31

Игроки злятся, Sony молчит: зачем компания хоронит живую консоль

Sony начнёт отключать онлайн-функции PlayStation 4 весной 2026 года

Компания Sony официально подтвердила: эпоха PlayStation 4 подходит к концу. Постепенный отказ от поддержки этой консоли начнётся уже в ближайшие месяцы, а часть функций перестанет работать весной 2026 года. Об этом сообщает портал Insider Gaming со ссылкой на внутренние документы компании.

PS4, вышедшая в 2013 году, пережила несколько поколений игр и стала одной из самых успешных консолей в истории. На начало 2025 года её тираж превысил 117 миллионов устройств, и многие пользователи по-прежнему активно играют на ней. Однако технологический цикл завершается, и Sony делает ставку на развитие PlayStation 5.

Что отключат первыми

Весной 2026 года ряд сервисов PS4 перестанет функционировать. Среди них:
• лента активности (Activity Feed);
• хранилище данных игр (Title Small Storage и Title User Storage);
• часть инструментов профилей пользователей (Users and Profiles);
• фильтры слов в поиске (Word Filters);
• веб-API для обмена медиафайлами (Shared Media Web API).

Эти функции отвечали за социальное взаимодействие и персонализацию — то, что в своё время делало экосистему PS4 живой и гибкой. После их отключения часть возможностей взаимодействия между игроками будет ограничена.

Почему Sony закрывает поддержку

Главная причина — фокус на новом поколении. PS5 получила более мощное "железо", поддержку трассировки лучей, быструю загрузку через SSD и продвинутые возможности DualSense-контроллера. Разработка игр сразу под две платформы требует дополнительных ресурсов, а пользователи всё активнее переходят на новую консоль.

Sony уже прекратила выпуск эксклюзивов для PS4. Большинство будущих проектов, включая масштабные AAA-игры, теперь создаются с прицелом на PS5. При этом такие издатели, как Activision и Electronic Arts, пока не спешат окончательно отказываться от старого поколения — их серии Call of Duty и EA FC продолжают выходить и на PS4, но это скорее исключение.

Сравнение поколений

Параметр PlayStation 4 PlayStation 5
Год выхода 2013 2020
Производительность 1,84 терафлопса 10,3 терафлопса
Накопитель HDD 500 ГБ / 1 ТБ SSD 825 ГБ
Разрешение до 1080p до 8K
Основные игры Bloodborne, God of War (2018), Horizon Zero Dawn Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth

Как подготовиться к переходу

  1. Сделайте резервные копии данных. Воспользуйтесь облачным хранилищем PS Plus или внешним диском, чтобы не потерять сохранения.

  2. Перенесите аккаунт. Учётная запись PSN универсальна, поэтому все купленные игры и подписки можно использовать и на PS5.

  3. Обновите периферию. Некоторые аксессуары, включая гарнитуры и камеры, требуют адаптеров или несовместимы с PS5 — проверьте список на сайте Sony.

  4. Продайте старую консоль заранее. Рынок б/у-устройств активен, но со временем цена на PS4 будет снижаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать перенос данных до последнего момента.
    Последствие: потеря сохранений или настроек профиля.
    Альтернатива: заранее создать резервную копию через PS Plus Cloud.

  • Ошибка: использовать старые кабели HDMI без поддержки 4K.
    Последствие: падение качества изображения на PS5.
    Альтернатива: приобрести сертифицированный HDMI 2.1.

  • Ошибка: устанавливать игры с физических дисков PS4 без проверки совместимости.
    Последствие: возможные сбои и ограниченная производительность.
    Альтернатива: загрузить цифровую версию через PS Store с меткой "PS5 upgrade available".

А что если не переходить на PS5?

Технически PS4 ещё долго останется рабочей. Многие игры будут доступны, а сетевые сервисы продолжат функционировать. Однако со временем новые релизы, обновления и онлайн-функции начнут исчезать. Похожая ситуация произошла с PS3: после 2017 года сервисы для неё постепенно отключали, а в 2021-м Sony окончательно закрыла PS Store для консоли.

Тем, кто не готов тратить средства на PS5, можно рассмотреть альтернативы — облачные сервисы вроде PlayStation Plus Premium или NVIDIA GeForce Now. Они позволяют запускать современные игры без покупки новой приставки, достаточно стабильного интернет-соединения и контроллера.

FAQ

Как узнать, какие функции PS4 отключат первыми?
Полный список опубликован на портале Insider Gaming. Первые изменения вступят в силу весной 2026 года.

Можно ли будет играть в старые игры после отключения сервисов?
Да, большинство одиночных игр останутся доступны. Ограничения коснутся сетевых и социальных функций.

Сколько продлится поддержка PS4?
Sony не назвала точную дату, но ожидается, что основные сервисы будут функционировать до конца 2027 года.

Можно ли перенести сохранения с PS4 на PS5?
Да, если вы используете облачное хранилище PS Plus или подключаете консоли по одной сети Wi-Fi.

Мифы и правда

  • Миф: PS4 полностью перестанет работать в 2026 году.
    Правда: речь идёт только о постепенном отключении онлайн-функций и сервисов.

  • Миф: старые игры исчезнут из библиотеки.
    Правда: все ранее купленные проекты сохранятся в вашей учётной записи PSN.

  • Миф: PlayStation 5 несовместима с играми PS4.
    Правда: обратная совместимость позволяет запускать большинство тайтлов старого поколения.

Исторический контекст

  1. 2013 - выпуск оригинальной PlayStation 4.

  2. 2016 - обновлённая версия PS4 Pro с поддержкой 4K.

  3. 2020 - выход PlayStation 5.

  4. 2023 - завершение выпуска эксклюзивов для PS4.

  5. 2026 - начало сворачивания сервисов.

Интересные факты

  1. PS4 держала рекорд по продажам среди всех консолей Sony почти десятилетие.

  2. На её долю пришлось более 1,5 миллиарда проданных игр.

  3. Контроллер DualShock 4 стал первым с тач-панелью и гироскопом.

