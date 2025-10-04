Игроки злятся, Sony молчит: зачем компания хоронит живую консоль
Компания Sony официально подтвердила: эпоха PlayStation 4 подходит к концу. Постепенный отказ от поддержки этой консоли начнётся уже в ближайшие месяцы, а часть функций перестанет работать весной 2026 года. Об этом сообщает портал Insider Gaming со ссылкой на внутренние документы компании.
PS4, вышедшая в 2013 году, пережила несколько поколений игр и стала одной из самых успешных консолей в истории. На начало 2025 года её тираж превысил 117 миллионов устройств, и многие пользователи по-прежнему активно играют на ней. Однако технологический цикл завершается, и Sony делает ставку на развитие PlayStation 5.
Что отключат первыми
Весной 2026 года ряд сервисов PS4 перестанет функционировать. Среди них:
• лента активности (Activity Feed);
• хранилище данных игр (Title Small Storage и Title User Storage);
• часть инструментов профилей пользователей (Users and Profiles);
• фильтры слов в поиске (Word Filters);
• веб-API для обмена медиафайлами (Shared Media Web API).
Эти функции отвечали за социальное взаимодействие и персонализацию — то, что в своё время делало экосистему PS4 живой и гибкой. После их отключения часть возможностей взаимодействия между игроками будет ограничена.
Почему Sony закрывает поддержку
Главная причина — фокус на новом поколении. PS5 получила более мощное "железо", поддержку трассировки лучей, быструю загрузку через SSD и продвинутые возможности DualSense-контроллера. Разработка игр сразу под две платформы требует дополнительных ресурсов, а пользователи всё активнее переходят на новую консоль.
Sony уже прекратила выпуск эксклюзивов для PS4. Большинство будущих проектов, включая масштабные AAA-игры, теперь создаются с прицелом на PS5. При этом такие издатели, как Activision и Electronic Arts, пока не спешат окончательно отказываться от старого поколения — их серии Call of Duty и EA FC продолжают выходить и на PS4, но это скорее исключение.
Сравнение поколений
|Параметр
|PlayStation 4
|PlayStation 5
|Год выхода
|2013
|2020
|Производительность
|1,84 терафлопса
|10,3 терафлопса
|Накопитель
|HDD 500 ГБ / 1 ТБ
|SSD 825 ГБ
|Разрешение
|до 1080p
|до 8K
|Основные игры
|Bloodborne, God of War (2018), Horizon Zero Dawn
|Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth
Как подготовиться к переходу
-
Сделайте резервные копии данных. Воспользуйтесь облачным хранилищем PS Plus или внешним диском, чтобы не потерять сохранения.
-
Перенесите аккаунт. Учётная запись PSN универсальна, поэтому все купленные игры и подписки можно использовать и на PS5.
-
Обновите периферию. Некоторые аксессуары, включая гарнитуры и камеры, требуют адаптеров или несовместимы с PS5 — проверьте список на сайте Sony.
-
Продайте старую консоль заранее. Рынок б/у-устройств активен, но со временем цена на PS4 будет снижаться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать перенос данных до последнего момента.
Последствие: потеря сохранений или настроек профиля.
Альтернатива: заранее создать резервную копию через PS Plus Cloud.
-
Ошибка: использовать старые кабели HDMI без поддержки 4K.
Последствие: падение качества изображения на PS5.
Альтернатива: приобрести сертифицированный HDMI 2.1.
-
Ошибка: устанавливать игры с физических дисков PS4 без проверки совместимости.
Последствие: возможные сбои и ограниченная производительность.
Альтернатива: загрузить цифровую версию через PS Store с меткой "PS5 upgrade available".
А что если не переходить на PS5?
Технически PS4 ещё долго останется рабочей. Многие игры будут доступны, а сетевые сервисы продолжат функционировать. Однако со временем новые релизы, обновления и онлайн-функции начнут исчезать. Похожая ситуация произошла с PS3: после 2017 года сервисы для неё постепенно отключали, а в 2021-м Sony окончательно закрыла PS Store для консоли.
Тем, кто не готов тратить средства на PS5, можно рассмотреть альтернативы — облачные сервисы вроде PlayStation Plus Premium или NVIDIA GeForce Now. Они позволяют запускать современные игры без покупки новой приставки, достаточно стабильного интернет-соединения и контроллера.
FAQ
Как узнать, какие функции PS4 отключат первыми?
Полный список опубликован на портале Insider Gaming. Первые изменения вступят в силу весной 2026 года.
Можно ли будет играть в старые игры после отключения сервисов?
Да, большинство одиночных игр останутся доступны. Ограничения коснутся сетевых и социальных функций.
Сколько продлится поддержка PS4?
Sony не назвала точную дату, но ожидается, что основные сервисы будут функционировать до конца 2027 года.
Можно ли перенести сохранения с PS4 на PS5?
Да, если вы используете облачное хранилище PS Plus или подключаете консоли по одной сети Wi-Fi.
Мифы и правда
-
Миф: PS4 полностью перестанет работать в 2026 году.
Правда: речь идёт только о постепенном отключении онлайн-функций и сервисов.
-
Миф: старые игры исчезнут из библиотеки.
Правда: все ранее купленные проекты сохранятся в вашей учётной записи PSN.
-
Миф: PlayStation 5 несовместима с играми PS4.
Правда: обратная совместимость позволяет запускать большинство тайтлов старого поколения.
Исторический контекст
-
2013 - выпуск оригинальной PlayStation 4.
-
2016 - обновлённая версия PS4 Pro с поддержкой 4K.
-
2020 - выход PlayStation 5.
-
2023 - завершение выпуска эксклюзивов для PS4.
-
2026 - начало сворачивания сервисов.
Интересные факты
-
PS4 держала рекорд по продажам среди всех консолей Sony почти десятилетие.
-
На её долю пришлось более 1,5 миллиарда проданных игр.
-
Контроллер DualShock 4 стал первым с тач-панелью и гироскопом.
