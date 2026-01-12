Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план
© https://unsplash.com by Wesley Tingey is licensed under Free
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:41

Один ушёл, чтобы укрепить лимит, другой — чтобы забивать: обмен Дивеева и Гонду стал проверкой

Юрий Семин назвал оправданным обмен Дивеева и Гонду - РБК

Обмен между ЦСКА и "Зенитом", в результате которого защитник Игорь Дивеев перебрался в Петербург, а нападающий Лусиано Гонду — в Москву, стал одним из самых обсуждаемых трансферных решений зимы. Об этом сообщает РБК: бывший главный тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин назвал такой шаг логичным и оправданным с точки зрения потребностей обеих команд.

Логика обмена: потребности сильнее имен

"На сегодняшний день "Зениту" нужен защитник русского происхождения, а ЦСКА явно необходим нападающий. Поэтому руководители клубов и тренеры прекрасно понимают ситуации своих команд и приняли такое решение. На мой взгляд, эти решения оправданы", — заявил Юрий Семин в комментарии РБК.

Что значит уход Дивеева для ЦСКА

Семин отметил, что расставание с Игорем Дивеевым возможно только в том случае, если клуб уверен в наличии альтернатив. По его словам, если ЦСКА пошел на такой шаг, значит, в команде видят замену защитнику, в том числе среди молодых игроков.

Он подчеркнул, что в футболе ключевой фигурой чаще всего остается нападающий, так как именно он завершает атаки и приносит очки. В контексте чемпионской гонки, по оценке Семина, ЦСКА был важнее форвард, способный регулярно забивать и решать исход матчей.

Почему оценку трансферов рано подводить

"Итоги трансферов нельзя подводить, когда они состоялись. Итоги подводят от результатов. Вся работа клубов подводится от них — есть результат и титулы, значит, все сработало правильно. Если нет, то надо находить другую работу", — добавил Семин.

Контекст сделки и положение команд

"Зенит" объявил о переходе Игоря Дивеева 11 января, контракт с защитником рассчитан до 2029 года. В текущем сезоне он провел за ЦСКА 19 матчей и забил три мяча, а также сыграл 19 игр за сборную России, отметившись одним голом и дебютировав в роли капитана в матче против Чили.

В тот же день ЦСКА сообщил о подписании контракта с Лусиано Гонду до 2030 года. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за "Зенит" 22 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи, а в 2024 году выступал на Олимпиаде в составе сборной Аргентины.

После 18 туров РПЛ "Зенит" идет вторым с 39 очками, ЦСКА занимает четвертое место с 36 баллами. Чемпионат возобновится 27 февраля матчем "Зенита" с "Балтикой", а армейцы 1 марта сыграют с "Ахматом".

