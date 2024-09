В Санкт-Петербурге уже вовсю идут съемки третьего сезона сериала "Метод"

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки третьего сезона психологического триллера "Метод". Как сообщает пресс-служба "Кинопоиска", в проекте участвует та же творческая команда, которая работала над первым сезоном. Режиссёр — Юрий Быков, шоураннер — Максим Полинский.

Константин Хабенский вновь сыграет следователя Родиона Меглина. Главную женскую роль исполнит Анна Савранская. Действие нового сезона разворачивается более чем через пять лет после событий, описанных во втором сезоне.

Меглин больше не работает один. Теперь он руководит группой маньяков, которые обладают тонким чутьём в психологии преступника и способны вычислить серийных убийц. Чтобы избежать ошибок, следователи работают в парах и присматривают друг за другом. Однако система даёт сбой, когда к группе присоединяется Лера, героиня Анны Савранской. Её истинная природа остаётся неизвестной.

Шоураннер Максим Полинский рассказал, что концепция третьего сезона формировалась не сразу. Ему потребовалось время, чтобы тщательно продумать все детали. Затем он вместе с автором сценария Александром Матвеевым проработал сюжет и характеры персонажей.

Премьера нового сезона запланирована на 2025 год. Первый сезон вышел в 2015 году, второй — в 2020-м. Главными героями были Меглин и Есеня Стеклова, выпускница юридического факультета, которая стала стажёром следователя в надежде выяснить причину смерти своей матери.

Режиссёр Юрий Быков признался, что ему предлагали снять "Метод 3" несколько раз, но ни одна из предложенных концепций не соответствовала его творческим интересам. Концепция Полинского его увлекла, и он согласился участвовать в проекте. Быков назвал "Метод" страшной сказкой и признался, что ещё во время работы над первым сезоном договорился с Константином Хабенским создать образ "грустного клоуна, который ищет других трагичных и грустных клоунов".

