Банк России в Твери
Банк России в Твери
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:05

Плавный шаг к независимости: новый стандарт платежей обещает защитить рынок от глобальных рисков

Банк России начнёт переход на новые стандарты обработки платежей в 2028 году — Бакина

Банк России готовит первый этап перехода на новые международные стандарты обработки платежей в рамках собственной платежной системы — об этом сообщает ТАСС. Переход будет поэтапным, чтобы учесть разный уровень готовности участников финансового рынка и обеспечить плавную адаптацию к новым форматам.

Параметры первого этапа перехода

По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, ключевой задачей на первом этапе станет внедрение конвертируемого формата, который позволит работать с обновлённой архитектурой как готовым участникам, так и тем, кому требуется дополнительное время для настройки инфраструктуры. Это решение призвано снизить нагрузку на банки и обеспечить поступательное внедрение изменений.

"На первом этапе мы переходим на конвертируемый формат, чтобы с новым бесшовным форматом могли работать все участники… Если говорить о сроках, то первый этап, мы целимся в 2028 год", — сказала Алла Бакина.

После реализации первого шага Банк России совместно с участниками рынка определит дату финального перехода на новый стандарт. Это позволит синхронизировать внедрение и избежать технологических сбоев при модернизации национальной платежной инфраструктуры.

Готовность методологии и учёт рисков

В своём выступлении Бакина подчеркнула необходимость учитывать риски, аналогичные тем, которые проявились при отключении России от системы SWIFT. По её словам, методология и стандарты для обновления платежной системы уже сформированы, а обсуждение с банками идёт в едином направлении. Внедрение новых стандартов должно повысить технологическую независимость и устойчивость национальной инфраструктуры.

Постепенное внедрение позволяет одновременно совершенствовать платёжные процессы и укреплять безопасность транзакций. На международной конференции "FI Day ИИ & Блокчейн Цифровые горизонты будущего" было отмечено, что обновление стандартов является частью стратегического курса России на развитие цифровой экономики.

