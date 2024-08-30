Украинец отказался от фото на пьедестале почета из-за поражения российскому спортсмену

На церемонии награждения Паралимпиады в Париже украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться вместе с российским спортсменом Кириллом Пульвером. Пульвер завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Комаров занял третье место, а победу одержал итальянец Франческо Боччардо.
После награждения фотографию сделали только Пульвер и Боччардо. Комаров отъехал в сторону, чтобы избежать снимка с Пульвером.
Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях только в нейтральном статусе, и их медали не учитываются в общем командном зачёте. Всего в соревнованиях принимают участие 88 российских паралимпийцев.
Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запрещено пожимать руки и фотографироваться с представителями России.
На Паралимпиаде российские спортсмены выступают в качестве нейтральных атлетов. После первого дня соревнований у них уже есть две серебряные и одна бронзовая медали. Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября.
Фото: From Wikimedia Commons/ David Hawgood (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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