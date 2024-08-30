Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
Украинский паралимпийские пловец отказался фотографироваться с россиянином
  1. Главная
  2. Спорт

Украинец отказался от фото на пьедестале почета из-за поражения российскому спортсмену

Украинский паралимпийские пловец отказался фотографироваться с россиянином

На церемонии награждения Паралимпиады в Париже украинский пловец Александр Комаров отказался фотографироваться вместе с российским спортсменом Кириллом Пульвером. Пульвер завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Комаров занял третье место, а победу одержал итальянец Франческо Боччардо.

После награждения фотографию сделали только Пульвер и Боччардо. Комаров отъехал в сторону, чтобы избежать снимка с Пульвером.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях только в нейтральном статусе, и их медали не учитываются в общем командном зачёте. Всего в соревнованиях принимают участие 88 российских паралимпийцев.

Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запрещено пожимать руки и фотографироваться с представителями России.

На Паралимпиаде российские спортсмены выступают в качестве нейтральных атлетов. После первого дня соревнований у них уже есть две серебряные и одна бронзовая медали. Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября.

Фото: From Wikimedia Commons/ David Hawgood (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Министр обороны Израиля предупредил властей о риске войны на несколько фронтов

Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил властей о риске войны на несколько фронтов. Чиновник призывает министров подписать соглашение о прекращении огня в обмен на заложников.

Читать полностью
Шольц, у которого низкий рейтинг, вновь заявил о намерении выдвинуться на пост премьера

Шольц, у которого низкий рейтинг, вновь заявил о намерении выдвинуться на пост премьера

Политический деятель Олаф Шольц, который на данный момент является федеральным канцлером Германии, вновь сообщил о том, что планирует избираться на свой нынешний пост. Об этом он сообщил информационно-политическому изданию Spiegel.

Читать полностью

Общество

Уроженцев Санкт-Петербурга задержали в Калининграде с партией метадона

Уроженцев Санкт-Петербурга задержали в Калининграде с партией метадона

В Калининградской области были задержаны четверо жителей Санкт-Петербурга, которых обвиняют в распространении синтетических наркотиков через интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Читать полностью
Telegram отчитался о выручке в $342 млн за 2023 год на фоне юридических проблем

Telegram отчитался о выручке в $342 млн за 2023 год на фоне юридических проблем

Financial Times сообщила о финансовых результатах Telegram за 2023 год, согласно которым выручка компании составила $342 миллиона, а убытки - $173 миллиона.

Читать полностью

Новости