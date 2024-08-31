Игорь Бокий завоевал второе золото на Паралимпиаде в Париже

Белорусский пловец Игорь Бокий выиграл свою вторую золотую медаль на XVII летних Паралимпийских играх в Париже. По информации от корреспондента БЕЛТА.
Это уже 18-я золотая награда в его карьере на Паралимпиадах. В финале Игорь показал второе время, завершив дистанцию за 58,97 секунды.
На этот раз Игорь Бокий стал чемпионом в плавании на 100 метров баттерфляем. В итоге у пловца уже 20 медалей на Паралимпиадах, включая 18 золотых, а также по одной серебряной и бронзовой.
В своем дебютном выступлении на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году Игорь Бокий сразу стал обладателем пяти золотых медалей. Он также выигрывал золото шесть раз в Рио-де-Жанейро-2016 и пять раз в Токио-2020.
Следующее выступление Игоря Бокий запланировано на 31 августа, когда он совместно с Евгением Коваленком примет участие в дистанции 400 метров вольным стилем.
Фото: Freepik/drobotdean
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