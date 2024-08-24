Танцы под водой Кристины Макушенко привлекли внимание зрителей

Кристина Макушенко когда-то занималась синхронным плаванием, однако в сборную России так и не смогла попасть. Девять лет назад девушка ушла из спорта и переехала в США.
Здесь Макушенко принимала участие в различных водных шоу и активно развивала свои социальные сети. Ее ролики с танцами под водой собирают миллионные просмотры.
Как сообщает Правда.ру со ссылкой на Sportbox, к выступлениям под водой Макушенко относится очень серьезно. И иногда тратит несколько часов ради короткого ролика.
Зрители видели ее лунную походку, движения Уэнсдэй, а в Marvel заметили её хореографию из фильма "Дэдпул". Не осталась без внимания Кристины и австралийка Рейчел Ганн. Многие соотечественники Ганн, обвинили ее в необъективном отборе по брейк-дансу на Олимпиаду.
Кристине удалось под водой исполнить танец Ганн. Зрители отметили, что синхронистке удалось превзойти оригинал.
Фото: Соцсети Кристины Макушенко
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