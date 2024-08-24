Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Брейк-данс под водой синхронистки Кристины Макушенко оценили зрители соцсетей
  1. Главная
  2. Спорт

Танцы под водой Кристины Макушенко привлекли внимание зрителей

Брейк-данс под водой синхронистки Кристины Макушенко оценили зрители соцсетей

Кристина Макушенко когда-то занималась синхронным плаванием, однако в сборную России так и не смогла попасть. Девять лет назад девушка ушла из спорта и переехала в США.

Здесь Макушенко принимала участие в различных водных шоу и активно развивала свои социальные сети. Ее ролики с танцами под водой собирают миллионные просмотры.

Как сообщает Правда.ру со ссылкой на Sportbox, к выступлениям под водой Макушенко относится очень серьезно. И иногда тратит несколько часов ради короткого ролика.

Зрители видели ее лунную походку, движения Уэнсдэй, а в Marvel заметили её хореографию из фильма "Дэдпул". Не осталась без внимания Кристины и австралийка Рейчел Ганн. Многие соотечественники Ганн, обвинили ее в необъективном отборе по брейк-дансу на Олимпиаду.

Кристине удалось под водой исполнить танец Ганн. Зрители отметили, что синхронистке удалось превзойти оригинал.

Фото: Соцсети Кристины Макушенко

Мир

Глава МАГАТЭ Гросси отметил военную активность рядом со станцией

Глава МАГАТЭ Гросси отметил военную активность рядом со станцией

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) столкнулась с временной потерей связи с последней действующей резервной линией электропередачи, что произошло на фоне усиливающейся военной активности в регионе.

Читать полностью
Армянская полиция разыскивает мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна

Армянская полиция разыскивает мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна

В Ереване произошел инцидент с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, когда во время его визита к родственнику, неизвестный бросил предмет, предположительно яблоко, из окна многоэтажного здания.

Читать полностью

Общество

Продюсер Дворцов: невестке Наташи Королёвой следует получить образование

Продюсер Дворцов: невестке Наташи Королёвой следует получить образование

Продюсер Сергей Дворцов посоветовал Мелиссе Фокс, невестке певицы Наташи Королёвой, получить образование.

Читать полностью
Певица Люся Чеботина считает рок-музыку воплощением романтики

Певица Люся Чеботина считает рок-музыку воплощением романтики

Певица Люся Чеботина поделилась своими музыкальными предпочтениями и взглядами на мужскую романтику.

Читать полностью

Новости