Танцы под водой Кристины Макушенко привлекли внимание зрителей

Кристина Макушенко когда-то занималась синхронным плаванием, однако в сборную России так и не смогла попасть. Девять лет назад девушка ушла из спорта и переехала в США.

Здесь Макушенко принимала участие в различных водных шоу и активно развивала свои социальные сети. Ее ролики с танцами под водой собирают миллионные просмотры.

Как сообщает Правда.ру со ссылкой на Sportbox, к выступлениям под водой Макушенко относится очень серьезно. И иногда тратит несколько часов ради короткого ролика.

Зрители видели ее лунную походку, движения Уэнсдэй, а в Marvel заметили её хореографию из фильма "Дэдпул". Не осталась без внимания Кристины и австралийка Рейчел Ганн. Многие соотечественники Ганн, обвинили ее в необъективном отборе по брейк-дансу на Олимпиаду.

Кристине удалось под водой исполнить танец Ганн. Зрители отметили, что синхронистке удалось превзойти оригинал.

Фото: Соцсети Кристины Макушенко