Бег vs плавание: что принесет больше пользы для здоровья и фигуры

Не можете определиться между плаванием и бегом для похудения? Оба вида спорта имеют свои преимущества, но какой из них более эффективен? Давайте разберемся!
1. Плавание
Калории. За час плавания можно сжечь от 400 до 700 калорий в зависимости от интенсивности.
Нагрузка на суставы. Плавание является низкоударным видом спорта, что снижает риск травм.
Укрепление мышц. Работает множество групп мышц одновременно.
2. Бег
Калории. За час бега можно сжечь от 500 до 900 калорий в зависимости от скорости.
Доступность. Бег можно выполнять практически в любом месте без специального оборудования.
Улучшение сердечно-сосудистой системы. Бег способствует укреплению сердца и легких.
Фото: commons.wikimedia.org/Lance Cpl. Derrick K. Irions(Creative Commons CC0 License)
Египет отверг возможность присутствия Израиля в Филадельфийском коридоре
Присутствие израильских военных в Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа неприемлемо для Каира, передает Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Египта.
Страны БРИКС разработали рамочную основу по климатическим вопросам
Государства БРИКС разработали рамочную основу, касающуюся климатических вопросов и устойчивого развития, в которой содержатся ключевые моменты совместной деятельности. Об этом стало известно 30 августа на сайте Министерства экономического развития России.
В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов
Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.
Певец Юрий Лоза недоволен конкурсом "Новая волна"
Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает несправедливым называть "Новую волну" конкурсом.