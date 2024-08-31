Бег vs плавание: что принесет больше пользы для здоровья и фигуры

Плавание или бег: что эффективнее

Не можете определиться между плаванием и бегом для похудения? Оба вида спорта имеют свои преимущества, но какой из них более эффективен? Давайте разберемся!

1. Плавание

Калории. За час плавания можно сжечь от 400 до 700 калорий в зависимости от интенсивности.

Нагрузка на суставы. Плавание является низкоударным видом спорта, что снижает риск травм.

Укрепление мышц. Работает множество групп мышц одновременно.

2. Бег

Калории. За час бега можно сжечь от 500 до 900 калорий в зависимости от скорости.

Доступность. Бег можно выполнять практически в любом месте без специального оборудования.

Улучшение сердечно-сосудистой системы. Бег способствует укреплению сердца и легких.

Фото: commons.wikimedia.org/Lance Cpl. Derrick K. Irions(Creative Commons CC0 License)