Сумо
Сумо
© flickr.com by Simon Q is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Тренировка, которая занимает меньше минуты и работает на всё тело

Фитнес-тренеры объяснили, как platypus walks развивают квадрицепсы и снижают боли в пояснице

Необычные упражнения часто вызывают улыбку, но именно они нередко оказываются самыми полезными. Представьте себе утконоса — животное с утиным клювом и короткими лапами, которое на суше передвигается неуклюжей, "качающейся" походкой. На первый взгляд это вовсе не пример грации или силы. Но именно его походка легла в основу одного из эффективных упражнений для ног — platypus walks, или "шаги утконоса".

В чём суть упражнения

Техника проста: нужно встать в широкую стойку, развернуть стопы наружу, присесть в глубокий сумо-присед и, оставаясь в этом положении, сделать несколько шагов вперёд и назад. Важное условие — сохранять правильную форму: бёдра параллельны полу, колени расположены над щиколотками, а вес приходится на пятки. Звучит легко, но попробовав хотя бы 40 секунд, вы почувствуете мощное напряжение в мышцах.

Почему стоит включить "шаги утконоса" в тренировки

У этого упражнения есть четыре ключевых преимущества:

  • Мощная работа ягодиц. Необычное положение ног включает в работу крупнейшую мышечную группу — ягодичные мышцы. Эксперты отмечают, что именно внешняя ротация бедра и "подвёрнутый" таз делают нагрузку особенно эффективной.
  • Сильные квадрицепсы. Поскольку всё время приходится находиться в приседе, мышцы бедра работают без отдыха. Длительное напряжение способствует росту силы и увеличению мышечной массы.
  • Гибкость бёдер. Для тех, кто много сидит, это настоящая находка. Широкая постановка ног растягивает сгибатели бедра, снимая напряжение не только в области таза, но и в пояснице.
  • Безопасность для суставов. Упражнение низкоударное, то есть щадит колени и подходит даже людям с чувствительными суставами. При этом, выполняя движения в динамичном темпе, можно заметно повысить пульс и использовать "шаги утконоса" как элемент кардио.

Как встроить упражнение в программу

"Platypus walks" универсальны. Их можно использовать как разминку перед основной тренировкой, включить в силовой блок или сделать частью кардио. Если хочется усилить эффект, добавьте утяжелители на лодыжки. Заниматься можно где угодно: упражнение не требует оборудования и занимает минимум пространства.

Интересный факт

Японские тренеры ещё в 1980-х активно применяли это движение в подготовке борцов сумо, считая его идеальным сочетанием силы и растяжки. Сегодня оно перекочевало в фитнес-клубы по всему миру и стало популярным среди тех, кто ищет эффективные упражнения без сложного инвентаря.

