© kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:27

Ростов затаил дыхание: аэропорт Платов может вернуться к жизни уже в конце октября

Аэропорт Платов в Ростове может возобновить работу до конца октября — данные региональных СМИ

Ростовский аэропорт Платов, закрытый для гражданских перелётов с начала специального режима полётов на юге России, может вновь принять пассажиров уже в конце октября. По данным региональных СМИ и телеграм-каналов, в аэропорту активно завершаются подготовительные работы — от инспекции инфраструктуры до набора персонала для кафе и ресторанов.

Возвращение "воздушных ворот" Дона

Слухи о скором открытии Платова появились ещё на прошлой неделе. Теперь, по информации местных источников, подготовка вышла на финальную стадию. В терминале аэропорта возобновили работу службы уборки, проводится проверка инженерных систем и запускаются объекты обслуживания пассажиров.

"В аэропорту Платов полным ходом идет работа по подготовке к открытию. К торжеству готовятся все заведения общепита, расположенные на территории авиагавани. В них также идет набор сотрудников", — сообщили журналисты издания "Привет-Ростов".

По информации издания, несколько ресторанов и кофеен уже начали тестовый запуск, а управляющие компании срочно комплектуют штаты.

Что известно о сроках

Большинство инсайдеров уверяют: аэропорт возобновит работу до конца октября. При этом официальных заявлений пока нет — ни Росавиация, ни Минтранс не подтверждают дату старта рейсов. Представители министерства ограничились коротким комментарием о том, что "работа по подготовке ведётся".

"Пока рано говорить о точных сроках, но аэропорт готовится к полноценному открытию", — отмечают источники в отрасли.

Стоит напомнить, что ранее подобные "инсайды" об открытии аэропортов в Краснодаре и Геленджике также не находили подтверждения сразу, однако спустя несколько недель оба аэропорта действительно возобновили полёты.

Что готовят для пассажиров

Сотрудники аэропорта сообщают, что после долгого простоя пассажиров ждут обновлённые интерьеры терминала и отреставрированные зоны ожидания. Внутри комплекса планируется возобновить работу следующих сервисов:

  1. Рестораны и кофейни федеральных сетей.

  2. Магазины duty free и локальные сувенирные лавки.

  3. Стойки туристических и транспортных компаний.

  4. Пункты аренды автомобилей.

Особое внимание уделено безопасности и проверке оборудования — службы технического контроля проводят повторную сертификацию навигационных систем и средств связи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать, что рейсы возобновятся внезапно, без предварительных анонсов.
    Последствие: покупка неподтверждённых билетов у сторонних агентств и риск отмены.
    Альтернатива: проверять актуальную информацию на сайте Росавиации и официальных страницах авиакомпаний.

  • Ошибка: планировать пересадку через Платов до официального открытия.
    Последствие: возможные задержки маршрута или потеря брони.
    Альтернатива: временно использовать аэропорты Краснодара или Минеральных Вод.

  • Ошибка: игнорировать требования безопасности.
    Последствие: длительный досмотр и задержки при регистрации.
    Альтернатива: прибывать за 2-2,5 часа до вылета, особенно в первые недели работы.

А что если аэропорт откроют раньше?

Если Платов действительно возобновит работу до конца октября, первые рейсы, по прогнозам аналитиков, пройдут в тестовом режиме. Приоритет получат внутренние направления — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи. Полноценное расписание обещают к ноябрю.

Для региона это событие станет важным шагом к восстановлению транспортной доступности: жители Ростовской области больше двух лет пользовались преимущественно железнодорожными и автобусными маршрутами.

Плюсы и минусы возобновления работы Платова

Плюсы Минусы
Восстановление авиасообщения Ростова с другими регионами Возможные задержки в первые недели запуска
Сокращение времени в пути для жителей области Повышенный спрос и дефицит билетов на старте
Возвращение рабочих мест и активности в сфере услуг Вероятность технических проверок и ограничений
Рост внутреннего туризма и деловых поездок Неопределённость с международными рейсами

Часто задаваемые вопросы

Когда точно откроется аэропорт Платов?
По предварительным данным — до конца октября, но официальное подтверждение от Росавиации пока не поступало.

Какие рейсы запустят первыми?
В первую очередь ожидаются внутренние маршруты по России. Международные рейсы могут появиться позже, после разрешения ведомств.

Можно ли уже купить билеты из Платова?
Пока нет. Авиакомпании начнут продажи только после официального уведомления об открытии аэропорта.

Мифы и правда

  • Миф: аэропорт уже работает и продаёт билеты.
    Правда: рейсы пока не запущены, ведётся подготовка.

  • Миф: все объекты внутри аэропорта простаивали без обслуживания.
    Правда: базовые службы эксплуатации работали, инфраструктуру поддерживали в рабочем состоянии.

  • Миф: открытие Платова повлияет на цены в Краснодаре.
    Правда: частично — но снижение тарифов зависит от маршрутов и загрузки рейсов.

3 интересных факта

  1. Аэропорт Платов открылся в декабре 2017 года к чемпионату мира по футболу 2018.

  2. Он стал первым аэропортом в России, построенным полностью "с нуля" после распада СССР.

  3. Назван в честь атамана донского казачества Матвея Платова.

Исторический контекст

После закрытия воздушного пространства на юге России в 2022 году Платов прекратил гражданские рейсы. С тех пор его использовали для служебных нужд и обслуживания техники. На протяжении трёх лет власти и авиакомпании неоднократно обсуждали условия возвращения полётов, и нынешняя активность в терминале может свидетельствовать о реальной готовности к перезапуску.

