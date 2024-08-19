Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
В России открыли способ повысить эффективность катализатора
  1. Главная
  2. Наука

Найден способ управления размерами и структурой нанокластеров платины в катализаторах

В России открыли способ повысить эффективность катализатора

В Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН открыли парадоксальный эффект окисления на термическую стабильность субнаночастиц платины, сообщает пресс-служба учреждения в понедельник.

Оказалось возможным целенаправленное изменение размера, структуры и других свойств частиц металла, состоящих из отдельных атомов числом от единиц до десятков. Такие субнанокластеры находят широкое применение в различных областях — от микроэлектроники до катализа. Например, всё современное производство высокооктанового бензина целиком и полностью зиждется на использовании катализаторов в форме нанокластеров платины на основе из хлорированного оксида алюминия.

"Хорошо известно, что кластеры платины в таких катализаторах проявляют высокую устойчивость к спеканию при термических обработках в восстановительных и инертных средах, а под действием кислорода и высокой температуры легко распадаются на отдельные атомы. Мы впервые показали, что кислород может играть двоякую роль, и, в зависимости от условий окислительных обработок, происходит как диспергирование нанокластеров на отдельные атомы, так и их укрупнение. Последнее сопровождается сильным изменением структуры кластера и реакционной способности адсорбированных частиц", — объяснил ведущий научный сотрудник отдела материаловедения и функциональных материалов ИК СО РАН доктор химических наук Александр Лисицын.

"Самое интересное, что мы научились управлять состояниями атомов и частиц. Зная исходное состояние, мы можем привести систему в любое другое, которое нам требуется, а затем вновь вернуться к исходному. Также известно, что в различных каталитических реакциях есть размерные эффекты — соответственно, мы можем установить нужную скорость реакции при знании размеров частиц. Здесь есть перспективы для дальнейшего практического применения. Также, что важно, мы определили действующие факторы и условия, при которых можно контролировать переход от крупных частиц в кластеры, одиночные атомы и так далее", — добавил ведущий научный сотрудник отдела исследования катализаторов ИК СО РАН кандидат физико-математических наук Евгений Герасимов.

Управляя состоянием наночастиц катализатора, можно в широких пределах менять его свойства, заключил он.

Фото: Wikimedia Commons/PieroSpeleo (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект - строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.

Читать полностью
Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея

Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея

Турист из Украины нацарапал на стенах римского Колизея своё имя — "Дима". За это ему грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч евро. Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что в историческом центре города нет места для вандализма.

Читать полностью

Общество

Государство купило Льву Лещенко лекарства на 1,8 млн рублей

Государство купило Льву Лещенко лекарства на 1,8 млн рублей

Государство закупило для Льва Лещенко дорогостоящий препарат "Виндамэкс" за 1,8 миллиона рублей. 82-летний артист борется с редким заболеванием, которое возникает из-за нарушения обмена веществ — транстиретиновым амилоидозом.

Читать полностью
Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец

Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец

Анастасия Волочкова продолжает поиски своего идеального спутника жизни, не теряя надежды на личное счастье.

Читать полностью

Новости