Найден способ управления размерами и структурой нанокластеров платины в катализаторах

В Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН открыли парадоксальный эффект окисления на термическую стабильность субнаночастиц платины, сообщает пресс-служба учреждения в понедельник.

Оказалось возможным целенаправленное изменение размера, структуры и других свойств частиц металла, состоящих из отдельных атомов числом от единиц до десятков. Такие субнанокластеры находят широкое применение в различных областях — от микроэлектроники до катализа. Например, всё современное производство высокооктанового бензина целиком и полностью зиждется на использовании катализаторов в форме нанокластеров платины на основе из хлорированного оксида алюминия.

"Хорошо известно, что кластеры платины в таких катализаторах проявляют высокую устойчивость к спеканию при термических обработках в восстановительных и инертных средах, а под действием кислорода и высокой температуры легко распадаются на отдельные атомы. Мы впервые показали, что кислород может играть двоякую роль, и, в зависимости от условий окислительных обработок, происходит как диспергирование нанокластеров на отдельные атомы, так и их укрупнение. Последнее сопровождается сильным изменением структуры кластера и реакционной способности адсорбированных частиц", — объяснил ведущий научный сотрудник отдела материаловедения и функциональных материалов ИК СО РАН доктор химических наук Александр Лисицын. "Самое интересное, что мы научились управлять состояниями атомов и частиц. Зная исходное состояние, мы можем привести систему в любое другое, которое нам требуется, а затем вновь вернуться к исходному. Также известно, что в различных каталитических реакциях есть размерные эффекты — соответственно, мы можем установить нужную скорость реакции при знании размеров частиц. Здесь есть перспективы для дальнейшего практического применения. Также, что важно, мы определили действующие факторы и условия, при которых можно контролировать переход от крупных частиц в кластеры, одиночные атомы и так далее", — добавил ведущий научный сотрудник отдела исследования катализаторов ИК СО РАН кандидат физико-математических наук Евгений Герасимов.

Управляя состоянием наночастиц катализатора, можно в широких пределах менять его свойства, заключил он.