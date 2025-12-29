Платили картой — начали иначе: как трансформируется безналичная оплата

Безналичные платежи в России постепенно меняют привычную структуру: все большую роль начинают играть способы оплаты без использования банковских карт. QR-коды, биометрия и другие альтернативные инструменты уже заметно укрепили свои позиции и продолжат набирать популярность в ближайшие годы. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Как меняется структура безналичных оплат

По словам представителя ЦБ, соотношение различных способов оплаты напрямую зависит от поведения потребителей и бизнеса. Оно, в свою очередь, формируется исходя из того, какие решения предлагают банки и другие участники финансового рынка. По мере расширения линейки сервисов россияне все чаще выбирают более быстрые и удобные форматы расчетов.

Алла Бакина отметила, что еще недавно доля некарточных инструментов в общем объеме безналичных оплат составляла лишь несколько процентов. Однако ситуация изменилась довольно быстро, и такие способы расчетов перестали быть нишевыми.

Рост популярности QR-кодов и биометрии

По итогам третьего квартала текущего года доля платежей с использованием QR-кодов, биометрии и других некарточных инструментов превысила 14% от общего объема безналичных операций. Этот рост отражает устойчивый интерес пользователей к новым технологиям и их готовность отказываться от привычных пластиковых карт.

"Соотношение способов оплаты меняется, и можно говорить об определенных трендах. По итогам третьего квартала доля платежей с использованием QR-кодов, биометрии и других некарточных платежных инструментов в общем объеме безналичных оплат составила более 14%. Хотя совсем недавно это было всего несколько процентов", — отметила Алла Бакина.

Прогноз до 2030 года

В Банке России ожидают, что тенденция сохранится и в долгосрочной перспективе. По оценке регулятора, к 2030 году доля платежей с использованием некарточных инструментов может превысить 20-25% от общего объема безналичных расчетов.

Рост этого сегмента будет связан с дальнейшим развитием технологий, расширением инфраструктуры и активным внедрением новых сервисов со стороны банков и крупных экосистем. В результате платежный рынок продолжит трансформироваться, предлагая пользователям все больше альтернатив традиционным способам оплаты.