Тромб
Тромб
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:10

Что показывает уровень тромбоцитов и когда цифры становятся смертельно опасными

Врач Чечулин назвал норму тромбоцитов в крови и опасные отклонения

Количество тромбоцитов в крови — важный показатель здоровья, но не каждое отклонение говорит о болезни. Врач-терапевт Станислав Чечулин объяснил, какие значения считаются нормой и в каких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.

Как правильно сдавать анализ

Кровь на тромбоциты сдают натощак, при этом допускается вода. За сутки стоит избегать:

  • интенсивных физических нагрузок,
  • алкоголя,
  • курения.

Также важно предупредить врача о принимаемых лекарствах, особенно если это аспирин или антикоагулянты, влияющие на свёртываемость.

Нормальные значения

  • У взрослых, включая пожилых, нормой считается диапазон 150-450 тыс./мкл (150-450 x10⁹/л).
  • У детей показатели могут слегка отличаться, но редко опускаются ниже 100 тыс./мкл.
  • В разных лабораториях референсные значения могут немного варьироваться.

Почему уровень может меняться

Повышение тромбоцитов встречается редко как самостоятельное заболевание. Чаще оно связано с:

  • физическим или эмоциональным стрессом,
  • беременностью,
  • воспалениями и инфекциями,
  • последствиями удаления селезёнки,
  • онкологическими заболеваниями,
  • восстановлением после кровопотери.

Снижение тромбоцитов может быть вызвано нарушением их образования или ускоренным разрушением. Среди причин:

  • дефицит витаминов B12 и фолиевой кислоты,
  • цирроз печени,
  • вирусные инфекции,
  • травмы,
  • приём некоторых лекарств,
  • апластическая анемия, острый лейкоз,
  • беременность.

Когда нужно срочно к врачу

Отклонения должны оценивать специалисты. Обычно при обнаружении нестандартных значений терапевт направляет пациента к гематологу.

Однако есть критические показатели:

  • ниже 30 x10⁹/л — высокий риск кровотечений,
  • выше 1000 x10⁹/л — опасность тромбозов.

В таких случаях необходима экстренная помощь.

