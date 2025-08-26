Что показывает уровень тромбоцитов и когда цифры становятся смертельно опасными

Количество тромбоцитов в крови — важный показатель здоровья, но не каждое отклонение говорит о болезни. Врач-терапевт Станислав Чечулин объяснил, какие значения считаются нормой и в каких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.

Как правильно сдавать анализ

Кровь на тромбоциты сдают натощак, при этом допускается вода. За сутки стоит избегать:

интенсивных физических нагрузок,

алкоголя,

курения.

Также важно предупредить врача о принимаемых лекарствах, особенно если это аспирин или антикоагулянты, влияющие на свёртываемость.

Нормальные значения

У взрослых, включая пожилых, нормой считается диапазон 150-450 тыс./мкл (150-450 x10⁹/л).

У детей показатели могут слегка отличаться, но редко опускаются ниже 100 тыс./мкл.

В разных лабораториях референсные значения могут немного варьироваться.

Почему уровень может меняться

Повышение тромбоцитов встречается редко как самостоятельное заболевание. Чаще оно связано с:

физическим или эмоциональным стрессом,

беременностью,

воспалениями и инфекциями,

последствиями удаления селезёнки,

онкологическими заболеваниями,

восстановлением после кровопотери.

Снижение тромбоцитов может быть вызвано нарушением их образования или ускоренным разрушением. Среди причин:

дефицит витаминов B12 и фолиевой кислоты,

цирроз печени,

вирусные инфекции,

травмы,

приём некоторых лекарств,

апластическая анемия, острый лейкоз,

беременность.

Когда нужно срочно к врачу

Отклонения должны оценивать специалисты. Обычно при обнаружении нестандартных значений терапевт направляет пациента к гематологу.

Однако есть критические показатели:

ниже 30 x10⁹/л — высокий риск кровотечений,

выше 1000 x10⁹/л — опасность тромбозов.

В таких случаях необходима экстренная помощь.