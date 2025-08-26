Что показывает уровень тромбоцитов и когда цифры становятся смертельно опасными
Количество тромбоцитов в крови — важный показатель здоровья, но не каждое отклонение говорит о болезни. Врач-терапевт Станислав Чечулин объяснил, какие значения считаются нормой и в каких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.
Как правильно сдавать анализ
Кровь на тромбоциты сдают натощак, при этом допускается вода. За сутки стоит избегать:
- интенсивных физических нагрузок,
- алкоголя,
- курения.
Также важно предупредить врача о принимаемых лекарствах, особенно если это аспирин или антикоагулянты, влияющие на свёртываемость.
Нормальные значения
- У взрослых, включая пожилых, нормой считается диапазон 150-450 тыс./мкл (150-450 x10⁹/л).
- У детей показатели могут слегка отличаться, но редко опускаются ниже 100 тыс./мкл.
- В разных лабораториях референсные значения могут немного варьироваться.
Почему уровень может меняться
Повышение тромбоцитов встречается редко как самостоятельное заболевание. Чаще оно связано с:
- физическим или эмоциональным стрессом,
- беременностью,
- воспалениями и инфекциями,
- последствиями удаления селезёнки,
- онкологическими заболеваниями,
- восстановлением после кровопотери.
Снижение тромбоцитов может быть вызвано нарушением их образования или ускоренным разрушением. Среди причин:
- дефицит витаминов B12 и фолиевой кислоты,
- цирроз печени,
- вирусные инфекции,
- травмы,
- приём некоторых лекарств,
- апластическая анемия, острый лейкоз,
- беременность.
Когда нужно срочно к врачу
Отклонения должны оценивать специалисты. Обычно при обнаружении нестандартных значений терапевт направляет пациента к гематологу.
Однако есть критические показатели:
- ниже 30 x10⁹/л — высокий риск кровотечений,
- выше 1000 x10⁹/л — опасность тромбозов.
В таких случаях необходима экстренная помощь.
