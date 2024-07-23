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Многодетные семьи могут освободить от оплаты проезда по платным трассам
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Многодетные семьи могут освободить от оплаты проезда по платным трассам

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи Нина Останина выступила с инициативой об освобождении многодетных семей от платы за проезд по платным автомагистралям. Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости".

Парламентарий направила соответствующее предложение председателю правительства Михаилу Мишустину.

В дополнение к этому, Останина предлагает освободить семьи с тремя и более детьми от уплаты туристического сбора. В своем обращении она ссылается на указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", принятый в 2024 году, который закрепляет бессрочный статус многодетных семей и перечисляет гарантированные им льготы.

Депутат отмечает, что в комитет по защите семьи регулярно поступают обращения от родителей с просьбами расширить перечень федеральных мер поддержки для семей с тремя и более детьми.

Ранее комитет выступил с призывом предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку во всех регионах страны. Останина пояснила, что аналогичные законопроекты ранее отклонялись, поскольку вопросы парковок находятся в ведении субъектов федерации. В связи с этим комитет предложил инициировать соответствующий президентский указ, чтобы обеспечить многодетным семьям данную льготу на текущий год.

Фото: Государственная компания "Автодор" VK

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