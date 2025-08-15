Вода с привкусом гормонов: чем опасны пластиковые бутылки
Кажется, что бутылка воды — это всегда полезный выбор. Но не всё так просто, если речь идёт о пластиковой упаковке. Диетолог Антон Поляков в беседе с aif. ru объяснил, почему регулярное употребление воды из пластика может быть опасным для здоровья.
Что не так с бутылками?
"Пластиковые бутылки на 99,9% состоят из полиэтилена, который имеет свойство стареть и выделять фталаты", — предупреждает Поляков.
Фталаты — это эндокринные разрушители. Они:
- нарушают работу щитовидной железы;
- влияют на гормональный фон;
- могут подрывать функцию половой системы.
Опаснее всего — нагретый пластик
Особенно быстро фталаты выделяются при нагревании:
- когда бутылка стоит рядом с батареей;
- в горячем складе или магазине на солнечной стороне;
- в машине летом — на заднем сиденье под солнцем.
"Чем выше температура, тем быстрее пластик "портится”, — поясняет эксперт. — И тогда концентрация вредных веществ объективно выше".
Какой таре доверять?
Идеальный выбор — стеклянная бутылка.
- Стекло не выделяет вредных соединений;
- Подходит для хранения даже при высоких температурах;
- Лучше сохраняет вкус и свойства воды.
