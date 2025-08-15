Вода с привкусом гормонов: чем опасны пластиковые бутылки

Кажется, что бутылка воды — это всегда полезный выбор. Но не всё так просто, если речь идёт о пластиковой упаковке. Диетолог Антон Поляков в беседе с aif. ru объяснил, почему регулярное употребление воды из пластика может быть опасным для здоровья.

Что не так с бутылками?

"Пластиковые бутылки на 99,9% состоят из полиэтилена, который имеет свойство стареть и выделять фталаты", — предупреждает Поляков.

Фталаты — это эндокринные разрушители. Они:

нарушают работу щитовидной железы;

влияют на гормональный фон;

могут подрывать функцию половой системы.

Опаснее всего — нагретый пластик

Особенно быстро фталаты выделяются при нагревании:

когда бутылка стоит рядом с батареей;

в горячем складе или магазине на солнечной стороне;

в машине летом — на заднем сиденье под солнцем.

"Чем выше температура, тем быстрее пластик "портится”, — поясняет эксперт. — И тогда концентрация вредных веществ объективно выше".

Какой таре доверять?

Идеальный выбор — стеклянная бутылка.