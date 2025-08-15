Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пластиковые отходы
Пластиковые отходы
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Вода с привкусом гормонов: чем опасны пластиковые бутылки

Врач предупредил: вода из нагретого пластика опасна для щитовидной и половой системы

Кажется, что бутылка воды — это всегда полезный выбор. Но не всё так просто, если речь идёт о пластиковой упаковке. Диетолог Антон Поляков в беседе с aif. ru объяснил, почему регулярное употребление воды из пластика может быть опасным для здоровья.

Что не так с бутылками?

"Пластиковые бутылки на 99,9% состоят из полиэтилена, который имеет свойство стареть и выделять фталаты", — предупреждает Поляков.

Фталаты — это эндокринные разрушители. Они:

  • нарушают работу щитовидной железы;
  • влияют на гормональный фон;
  • могут подрывать функцию половой системы.

Опаснее всего — нагретый пластик
Особенно быстро фталаты выделяются при нагревании:

  • когда бутылка стоит рядом с батареей;
  • в горячем складе или магазине на солнечной стороне;
  • в машине летом — на заднем сиденье под солнцем.

"Чем выше температура, тем быстрее пластик "портится”, — поясняет эксперт. — И тогда концентрация вредных веществ объективно выше".

Какой таре доверять?

Идеальный выбор — стеклянная бутылка.

  • Стекло не выделяет вредных соединений;
  • Подходит для хранения даже при высоких температурах;
  • Лучше сохраняет вкус и свойства воды.

