Как удалить желтые пятна с пластика с помощью простых домашних средств

Желтые пятна на пластиковых поверхностях — это неизбежное последствие воздействия солнечного света, бытовой химии и загрязнений. Не спешите выбрасывать предметы, с этим можно бороться с помощью доступных и недорогих средств.

Перекись водорода — простое и эффективное решение

Один из самых простых способов — это использовать перекись водорода. Для этого нужно нанести раствор на пожелтевшие поверхности с помощью ватного диска или распылителя. Оставьте на 30 минут или час, затем смойте водой. Этот метод подходит для небольших участков и эффективно борется даже с давними загрязнениями.

Димексид — еще один помощник в борьбе с желтизной

Димексид обладает высокой проникающей способностью и помогает вернуть белизну даже старому пластикому. Для работы с этим препаратом лучше надеть перчатки. Для свежих пятен смешайте средство с водой в пропорции 1:1. Для старых загрязнений димексид используйте без разбавления, нанося его с помощью мягкой тряпки. Эффект будет заметен сразу. Оставьте препарат на 10 минут для усиления результата.

Хозяйственное мыло для устранения жирных загрязнений

Хозяйственное мыло отлично подходит для устранения желтизны от табачного дыма или жирных пятен, но оно не справится с серьезными загрязнениями. Натрите брусок мыла, разведите его в 200 мл теплой воды и обработайте поверхность. Подождите 30 минут, а затем удалите остатки мыла сухой тряпкой, а остатки смойте теплой водой.

Смешайте уксус и соду для пасты

Для устранения желтого налета также помогает смесь из уксуса и соды. Перемешайте их до консистенции пасты и нанесите на загрязненные участки на 15-30 минут. После этого аккуратно протрите поверхность губкой и смойте остатки. Уксус растворяет загрязнения, а сода действует как мягкий абразив.

Хлорсодержащие средства для отбеливания пластика

Белизна и другие хлорсодержащие средства эффективно отбеливают пластик. Разведите белизну с водой в пропорции 1:10 и нанесите полученный раствор на загрязненные участки. Оставьте на 30 минут, затем тщательно смойте водой. Также можно замочить изделие в растворе на несколько часов.