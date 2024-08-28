Эксперт рассказал о трендовых пластических операциях

Последнее время среди пациентов пользуется популярностью операция "лисьи глазки", булхорн, подтяжка шеи. Кроме того, в отличие от США, в России пластическая хирургия находится на высоком уровне. Об этом NewsInfo.Ru сообщил пластический хирург клиники "Шале-Сантэ" (г. Краснодар) Ярослав Суходолов.

На вопрос, изменилось ли что-то кардинально за последний год в индустрии пластической хирургии, эксперт дал отрицательный ответ. Однако он добавил, что данная сфера в стране на очень высоком уровне и не перестаёт развиваться.

"Сейчас всё востребовано. Всем разное нужно. У первых груди нет, у вторых нос кривой, а кто-то старенький, морщинистый — ему подтяжка лица необходима. Тут всё индивидуально. Если касается так называемых трендовых операций, то чаще всего они довольно быстро проходят. Допустим, операция "лисьи глазки", булхорн — операция по уменьшению расстояния между носом и краем верхней губы. Чаще прибегают к косметологии, чтобы сделать различные инъекции, например, переколят губы, скулы. Потом мода проходит, и они начинают их сдувать", — объяснил Ярослав Суходолов.

Эксперт отметил, что в хирургии существует трендовость. Однако отметил, что хирурги — умные люди и не ведутся на эти глупости, потому что после хирургии ничего уже назад не вернешь. Именно в этом и есть опасность. Он добавил, что в косметологии можно баловаться, поскольку потом всё рассосётся. В хирургии же специалисты более основательно подходят к делу и какие-то сомнительные операции стараются делать поменьше. При этом он акцентировал на том, что все хирурги разные, и некоторые готовы перетянуть лицо, исказить его так, что потом человек сам на себя не будет похож.

"Сейчас делают подтяжку шеи, то есть удаляют слюнные железы, чтобы она стала потоньше. Есть тренд — четкая линия нижней челюсти для женщин", — сообщил пластический хирург клиники "Шале-Сантэ".

По словам Ярослава Суходолова, сейчас культ тела опять возвращается. Всем хочется выглядеть молодо, успешно, подтянуто, добавил он.

Помимо этого, эксперт обратил внимание на то, что в США многие хирурги работают по технологиям, которые были востребованы 20-30 лет назад. При этом русские специалисты такого себе не позволяют, поскольку в России очень разборчивые и начитанные пациенты.

Фото: Defense Imagery Management Operations Center / Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)