Пластиковые бутылки связали с риском развития аутизма: всё ли так страшно?

Новое исследование было посвящено возможной связи между воздействием бисфенола А (BPA), компонента твердых пластиков, на плод и риском развития аутизма у мальчиков. BPA, который может имитировать слабое воздействие гормона эстрогена, содержится в пищевых контейнерах и посуде, что вызывает опасения по поводу его влияния на здоровье, сообщает The Conversation.

Авторы исследования проанализировали группу из 1074 австралийских детей, из которых 43 были диагностированы с аутизмом. Они установили, что высокие уровни BPA у матерей, сочетавшиеся с низкой активностью фермента ароматазы у мальчиков, связаны с увеличенным риском развития аутизма. Тем не менее, исследование не доказывает, что BPA вызывает аутизм, но предполагает, что он может влиять на уровень эстрогена у младенцев и школьников, что может повышать риск диагноза.

Эксперименты на мышах, также проведенные в рамках исследования, показали, что воздействие BPA на плод может изменить поведение, связанное с социальными взаимодействиями, и повлиять на развитие нейронов в мозге. Однако авторы подчеркивают, что данные результаты не следует напрямую переносить на людей.

Важно отметить, что исследование не отвечает на вопрос о причинах аутизма. Выявленная связь между BPA и аутизмом не означает причинно-следственной связи. Не все дети, чьи матери имели высокий уровень BPA, развили аутизм, что указывает на наличие множества других факторов, включая генетические.

Бисфенол — химическое вещество, представленное обычно в виде гранул белого цвета. Впервые получен русским химиком Александром Дианиным в 1891 году.

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