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В России предложили использовать рыбные отходы для синтеза разлагаемого пластика
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В России предложили использовать рыбные отходы для синтеза разлагаемого пластика

Учёные из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук предложили использовать отходы рыбной промышленности для производства биоразлагаемых полимеров, полигидроксиалканоатов (ПГА), которые экологичны и обладают свойствами обычного пластика.

Эти полимеры, производимые с помощью бактерий, разлагаются в природе быстрее, чем синтетические аналоги.

Исследования показали, что за двое суток бактерии могут переработать 60% рыбных отходов, а за трое — до 70%. Эта технология может снизить стоимость полимеров, уменьшить экологическую нагрузку от пластиков и решить проблему утилизации рыбных отходов, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Cjp24 (public domain)

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