Учёные из Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук предложили использовать отходы рыбной промышленности для производства биоразлагаемых полимеров, полигидроксиалканоатов (ПГА), которые экологичны и обладают свойствами обычного пластика.
Эти полимеры, производимые с помощью бактерий, разлагаются в природе быстрее, чем синтетические аналоги.
Исследования показали, что за двое суток бактерии могут переработать 60% рыбных отходов, а за трое — до 70%. Эта технология может снизить стоимость полимеров, уменьшить экологическую нагрузку от пластиков и решить проблему утилизации рыбных отходов, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Cjp24 (public domain)
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