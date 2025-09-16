Пластиковые окна теряют белизну из-за дешёвого сырья — Конкина

Пластиковые окна считаются одним из самых удачных изобретений строительной индустрии последних десятилетий. Они сохраняют тепло, защищают от шума и при правильном уходе служат десятилетиями. Но даже такие конструкции со временем теряют внешний вид: белые рамы желтеют, стеклопакеты мутнеют, а фурнитура выходит из строя. Чтобы этого не произошло, важно разбираться в причинах поломок и знать, как продлить срок службы окон.

Почему окна теряют вид

Главная беда пластиковых рам — потеря белизны. Дешёвый пластик быстро желтеет, иногда буквально за несколько месяцев после установки. Это происходит из-за низкокачественного сырья и отсутствия защитных добавок в составе. Если окна произведены на сомнительных заводах или в "гаражных" условиях, о долговечности речи не идёт.

"Я видела окна, которые деформируются даже от нажатия пальцем. Некачественный пластик, из которого сделаны рамы, мгновенно, буквально в первые месяцы эксплуатации, безвозвратно желтеет", — сказала совладелица компании "Окна "Домострой"" Наталья Конкина.

Кроме рам, страдают и стеклопакеты. Их слабое место — герметичность. Если технология нарушена, внутри может появиться конденсат, который оставляет разводы на стёклах. Избавиться от таких пятен невозможно: приходится менять стеклопакет.

Фурнитура тоже нередко выходит из строя. Дешёвые ручки или петли ломаются почти сразу, а чинить их бессмысленно — проще заменить.

Как выбрать надёжные окна

Самое важное правило — доверять проверенным производителям. Крупные компании используют качественные материалы и оборудование, что напрямую влияет на срок службы. Гарантия на рамы у серьёзных производителей достигает 20 лет, а на фурнитуру — до 25.

Перед покупкой стоит изучить отзывы, проверить сертификаты качества и внимательно прочитать договор: в нём должны быть чётко прописаны сроки гарантии и условия обслуживания.

Правильный монтаж

Даже самые дорогие окна можно испортить неумелой установкой. Неверный замер или нарушение технологии монтажа приводят к сквознякам, трещинам в стеклопакетах и быстрому износу конструкции.

Особенно важно правильно рассчитать ширину подоконника. Если он слишком широкий, тепло от радиатора не поднимается вверх и стекло мёрзнет, что со временем провоцирует трещины.

"Когда были большие перепады температур от минуса ночью до плюса днём, мы получили много заявок по поводу образования трещин в стеклопакетах. Как правило, это следствие некачественной установки", — пояснила Наталья Конкина.

На дачах ситуация иная: при отсутствии отопления окна не страдают от резких перепадов и зимуют без проблем.

Уход за рамами и уплотнителями

Резиновые уплотнители нуждаются в ежегодной профилактике. Их рекомендуется смазывать силиконовыми средствами, чтобы они не пересыхали и не теряли герметичность.

Мыть пластиковые рамы лучше мягкой губкой и водой. Подойдут и обычные моющие средства, но важно избегать агрессивной химии.

"Ни в коем случае нельзя применять на рамах ацетон, хлор, от них пластик может пожелтеть", — предупредила Наталья Конкина.

Абразивные порошки и жёсткие губки тоже противопоказаны — они оставляют царапины. Стёкла же можно мыть любыми удобными способами — от специальных средств до проверенного метода с газетой.

Что делать с пожелтевшими рамами

Если окна потеряли привлекательность, это ещё не повод их менять. Рамы можно перекрасить в любой цвет. В строительных магазинах продаются специальные краски для пластика, которые отлично ложатся на поверхность.

"Главное — перед покраской как следует обезжирить поверхность. Нам оказалось достаточно двух слоёв чёрной краски, она полностью перекрыла белый цвет пластика", — поделилась опытом Наталья Конкина.

Таким образом, даже окна из некачественного пластика можно освежить своими руками, если пожелтение не влияет на работу конструкции.

Как утилизировать старые окна

Выбрасывать пластиковые окна в обычный контейнер нельзя: они относятся к строительным отходам. Для них предусмотрены специальные баки для крупногабаритного мусора. В некоторых случаях компании, занимающиеся установкой, предлагают услугу вывоза за отдельную плату.

Нарушение правил утилизации грозит штрафом, поэтому лучше заранее уточнить, куда можно сдать старые конструкции.