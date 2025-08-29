Пластик из пакета и бутылки превращается в топливо — США и Китай шагнули вперед

В мире, где горы пластиковых отходов продолжают расти, исследователи из США и Китая сделали прорыв: они предложили технологию, позволяющую за один этап преобразовывать смешанный пластик в бензин. И всё это — при комнатной температуре и обычном атмосферном давлении, с эффективностью более 95%.

Простота и эффективность

В отличие от традиционных методов переработки, требующих высоких температур, сложного оборудования и нескольких стадий обработки, новый подход заметно упрощает процесс. Его разработали учёные из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (США), Колумбийского университета, Мюнхенского технического университета и Восточно-Китайского педагогического университета (ECNU).

"Этот метод способствует развитию экономики замкнутого цикла, преобразуя разнообразные пластиковые отходы в ценные продукты за один этап", — заявили исследователи.

Что получается в итоге

В результате химической реакции образуются:

углеводороды "бензинового диапазона" — основной компонент топлива,

соляная кислота, которую можно нейтрализовать и использовать повторно,

химическое сырьё, востребованное в фармацевтике, пищевой и нефтяной промышленности.

Для запуска процесса отходы смешиваются с лёгкими изоалканами — побочными продуктами нефтепереработки.

Решение проблемы ПВХ

Особую сложность всегда представлял поливинилхлорид (ПВХ), на долю которого приходится около 10% мирового производства пластмасс. При сжигании или переработке ПВХ необходимо удалять хлор, иначе выделяются токсичные соединения. Обычно этот этап требует высоких температур.

Новая методика объединяет дехлорирование и преобразование пластика в углеводороды за один шаг. "Мы представляем стратегию переработки отработанного ПВХ в бесхлорные топливные углеводороды и [соляную кислоту] в рамках одностадийного процесса", — пояснили авторы работы.

Проверено на реальных отходах

В лаборатории процесс показал впечатляющие результаты:

95% преобразования для мягких ПВХ-труб при 30 °C,

99% — для жёстких труб и проводов,

96% — при переработке смеси ПВХ с полиолефинами (например, полиэтиленом и полипропиленом) при 80 °C.

Учёные подчёркивают, что технология применима не только к чистым образцам, но и к загрязнённым пластиковым отходам из реальной среды.

Перспектива масштабирования

Каждый год в мире производится около 10 миллиардов тонн пластика, значительная часть которого превращается в трудноразлагаемый мусор. Авторы исследования уверены: их метод поможет превратить эту проблему в ресурс.

По сути, речь идёт о новой стратегии утилизации, которая сочетает дехлорирование и прямую переработку отходов в топливо, одновременно поставляя промышленности востребованное химическое сырьё. Такой подход может стать важным вкладом в развитие экономики замкнутого цикла.