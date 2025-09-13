Тина Канделаки раскрыла цену красоты — и это не пластика

В современном мире уход за собой стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Многие женщины и мужчины задаются вопросом, где проходит граница между естественным старением и вмешательством эстетической медицины. Одна из самых обсуждаемых тем — пластическая хирургия и её альтернатива в виде регулярных косметологических процедур.

Уход или пластика: что выбрать

Тина Канделаки поделилась своим видением этой темы. По её словам, косметические процедуры и правильный уход помогают поддерживать свежесть кожи, но они не способны полностью остановить процессы старения. В какой-то момент многие задумываются о хирургическом вмешательстве.

"Сегодня в косметологии все говорят, что обороты набирает пластическая хирургия. Людям кажется, что даже если они выглядят очень плохо, сделав операцию, они увидят мгновенный эффект. И они его видят. Другое дело, что это не самая ухоженная и здоровая кожа. Просто натянутая", — подчеркнула журналистка Тина Канделаки.

Она отметила, что между "обвисшим лицом" и "натянутым лицом" большинство выбирает второй вариант.

Высокая цена красоты

Звезда подчеркнула: желание избежать операций связано с ещё большими тратами. Аппаратные методики, массажи, чистки и салонные уходы требуют регулярных вложений.