Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Николай Басков
Николай Басков
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:29

Секрет исчезнувших морщин: почему Басков выглядит так, словно время пошло вспять

Пластический хирург Игорь Короткий назвал процедуры, которые омолодили Николая Баскова

Казалось бы, время неумолимо, но некоторые знаменитости умеют удивлять публику. Николай Басков вдруг предстал перед поклонниками заметно посвежевшим — многие даже решили, что певец "сбросил" пару десятков лет.

Секрет молодости от хирурга

По словам известного пластического хирурга Игоря Короткого, эффект вовсе не случайность, а результат продуманной работы специалистов.

"Я могу очень высоко оценить работу хирургов, так как Басков и в самом деле выглядит сейчас очень хорошо", — отметил он.

Доктор объяснил, что одной из ключевых процедур стала блефаропластика нижних век. Благодаря ей кожа вокруг глаз подтянулась, исчезли мешки и усталое выражение лица.

Комплексный подход

Однако дело не ограничилось только глазами. По мнению Короткого, изменения затронули и зону подбородка: здесь, скорее всего, была проведена липосакция. Удаление лишнего жира сделало черты лица более четкими, а общий облик — заметно моложе.

Не последнюю роль сыграли и филлеры, которые помогли избавиться от мелких морщин и вернуть коже упругость. Именно такой комплексный подход, подчеркнул специалист, позволяет добиться естественного, а не "перетянутого" результата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джон Сина может вернуться во вселенную DC сегодня в 10:12

Джон Сина на грани новой эпохи DC — фанаты готовятся к сюрпризу

Будет ли Джон Сина снова в роли Миротворца на большом экране? Джеймс Ганн намекнул на планы DC и подогрел интерес фанатов к будущему киновселенной.

Читать полностью » Ноэл Галлахер о возвращении в Oasis: классно вновь быть в группе с Лиамом сегодня в 9:58

Oasis вернулись — и Ноэл заговорил о Лиаме так, как никто не ожидал

Спустя 15 лет братья Галлахеры снова на сцене: Ноэл впервые рассказал о том, что значит для него возвращение в Oasis и работа рядом с Лиамом.

Читать полностью » Певец Прохор Шаляпин анонсировал выход своей первой книги сегодня в 8:50

Мир гонится за карьерой, а Шаляпин советует остановиться — и скоро выпустит об этом книгу

Первая книга Прохора Шаляпина "Главное — не уработаться!" обещает продолжить его образ певца, который открыто признаётся в нелюбви к работе.

Читать полностью » Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак сегодня в 7:42

"Привет, Андрей!" теперь можно будет носить на футболке: Николаев открыл путь к новому бизнесу

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Привет, Андрей!" и получил исключительные права до 2034 года. Что скрывается за этим решением?

Читать полностью » Депутат Михаил Романов предложил включить песню сегодня в 6:38

"Веночек" Кадышевой добрался до Госдумы: песню предлагают учить в школах

В Госдуме предложили включить песню Надежды Кадышевой "Веночек" в школьную программу. Почему она вновь популярна и какое место займёт в культуре?

Читать полностью » Минпросвещения утвердило список из 75 патриотических книг для младших, средних и старших классов сегодня в 5:34

75 книг, которые меняют чтение: что скрывает новый патриотический список для школьников

Минпросвещения составило список из 75 книг для внеклассного чтения: от стихов для младших школьников до серьёзной прозы о героях России.

Читать полностью » Фанатка на WorldCon предложила Джорджу Мартину передать сагу другому автору сегодня в 4:29

"Вам осталось недолго": провокационный вопрос автору "Песни льда и пламени" обернулся скандалом

На WorldCon в Сиэтле Джорджу Мартину намекнули, что его сагу может закончить другой автор. Зал возмутился, а писатель покинул пресс-конференцию.

Читать полностью » Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв сегодня в 3:23

Отзыв на ресторан в Москве обернулся судебным иском: как слова превратились в 200 тысяч рублей ущерба

Московский суд взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв: фраза о задержках зарплаты стала причиной иска о защите репутации.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары предупреждают: ксилит смертельно опасен для собак даже в малых дозах
Туризм

Где и как хранить деньги в путешествии, чтобы избежать кражи
Садоводство

Камень и засухоустойчивые растения делают сад удобным для климата Кабардино-Балкарии
Еда

Рецепт салата с фасолью, морковью и колбасой: пошаговая инструкция приготовления
Спорт и фитнес

Матвей Сафонов: в Париже чувствую себя как дома после первого года в ПСЖ
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко предупредила: соль разрушает мозг и ведет к деменции
Красота и здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова: препараты вроде Ozempic опасно принимать без врача
Дом

Простые способы убрать влагу из ящиков холодильника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru