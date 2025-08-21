Секрет исчезнувших морщин: почему Басков выглядит так, словно время пошло вспять

Казалось бы, время неумолимо, но некоторые знаменитости умеют удивлять публику. Николай Басков вдруг предстал перед поклонниками заметно посвежевшим — многие даже решили, что певец "сбросил" пару десятков лет.

Секрет молодости от хирурга

По словам известного пластического хирурга Игоря Короткого, эффект вовсе не случайность, а результат продуманной работы специалистов.

"Я могу очень высоко оценить работу хирургов, так как Басков и в самом деле выглядит сейчас очень хорошо", — отметил он.

Доктор объяснил, что одной из ключевых процедур стала блефаропластика нижних век. Благодаря ей кожа вокруг глаз подтянулась, исчезли мешки и усталое выражение лица.

Комплексный подход

Однако дело не ограничилось только глазами. По мнению Короткого, изменения затронули и зону подбородка: здесь, скорее всего, была проведена липосакция. Удаление лишнего жира сделало черты лица более четкими, а общий облик — заметно моложе.

Не последнюю роль сыграли и филлеры, которые помогли избавиться от мелких морщин и вернуть коже упругость. Именно такой комплексный подход, подчеркнул специалист, позволяет добиться естественного, а не "перетянутого" результата.