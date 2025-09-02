Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:13

День рождения под наркозом: подарок Даны Борисовой дочери вызвал жёсткий ответ Волочковой

Анастасия Волочкова раскритиковала пластическую операцию дочери Даны Борисовой

История вокруг пластической операции дочери Даны Борисовой вызвала широкий общественный резонанс. Поводом для обсуждений стало вмешательство в внешность 18-летней Полины Аксеновой, которая в день своего совершеннолетия получила от матери подарок — комплекс процедур, включающих увеличение груди, подтяжку и липоскульптурирование.

Реакция Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась о решении телеведущей. Она подчеркнула, что для неё подобные действия остаются неприемлемыми и вызывают откровенное недоумение.

"У меня нет желания делать пластику, это просто дичь. Когда я узнала, что Дана Борисова своей дочери сделала пластику, это ужас. Я в шоке", — сказала балерина.

По мнению артистки, вмешательство в природные данные рано или поздно приносит обратный эффект. Она уверена, что со временем подобные процедуры начинают "мстить", меняя внешность далеко не в лучшую сторону.

Операция Полины Аксеновой

Пластическое вмешательство, оплаченной матерью, длилось около четырёх часов. Врачи провели девушке коррекцию формы груди и липоскульптурирование. По словам специалистов, вмешательства относятся к категории относительно лёгких и не сопровождаются тяжёлым восстановительным периодом.

После наркоза Полина быстро пришла в себя, и медики отметили, что она самостоятельно смогла перелечь на каталку, а затем спокойно отправилась отдыхать.

Сама девушка сообщила в соцсетях, что довольна подарком и считает его значимым этапом взросления. Однако именно эта публикация и вызвала бурную реакцию в медиапространстве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Незнакомцы незаконно проникли в поместье автора вчера в 22:58

Дом "Кентерберийских рассказов" подвергся налёту: кто "пришёл в гости" к Джеффри Чосеру

В Великобритании неизвестные проникли в историческое поместье, где писал Чосер. Что они искали в доме с многовековой историей?

Читать полностью » Бен Стиллер назвал драму вчера в 20:54

Почему именно неудачная роль сделала Бена Стиллера по-настоящему счастливым

Бен Стиллер рассказал о фильме, который провалился в прокате, но стал для него самым ценным опытом в начале карьеры. Узнайте, почему он так важен.

Читать полностью » Джейми Ли Кертис рассказала об упущенной встрече с принцессой Дианой в 1997 году вчера в 19:59

Горькая ошибка Кертис: момент с Дианой, который нельзя вернуть

Джейми Ли Кертис раскрыла историю о том, как всего за два месяца до трагедии упустила шанс встретиться с принцессой Дианой.

Читать полностью » Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в новом сериале HBO о Гарри Поттере вчера в 18:37

Хогвартс снова оживает: любимый преподаватель заклинаний возвращается на экраны

В сериале HBO по "Гарри Поттеру" зрителей ждут знакомые и новые лица, а участие актера из оригинальных фильмов добавит проекту особую атмосферу.

Читать полностью » Британский шеф-повар Гордон Рамзи перенёс операцию по удалению рака кожи вчера в 17:52

Кулинарный кумир на больничной койке: неожиданный удар судьбы для Гордона Рамзи

Известный повар Гордон Рамзи обратился к подписчикам с тревожной новостью — врачи диагностировали у него рак кожи. Что стало причиной и как он восстанавливается?

Читать полностью » Врачи запретили Леониду Якубовичу алкоголь и сладости после диагноза диабет — Life.ru вчера в 16:46

Болезнь изменила правила игры: что теперь запрещено ведущему "Поле чудес"

Леониду Якубовичу пришлось резко изменить привычки после неожиданного диагноза. Что запретили врачи и как это скажется на его жизни?

Читать полностью » Сенатор Косихина назвала Shaman достойным претендентом на победу в вчера в 15:41

Возвращение легенды: что изменится для страны, если Shaman победит на "Интервидении"

Сенатор уверена, что участие Shaman в "Интервидении" способно изменить восприятие России за рубежом и стать культурным символом нового уровня.

Читать полностью » Лолита Милявская сообщила о поджоге двери квартиры организатора её концерта в Петербурге вчера в 14:35

Концерт Лолиты в Петербурге обернулся скандалом: организатор пострадал от атаки вандалов

Лолита оказалась в центре скандала перед концертом в Петербурге: организатор шоу подвергся нападению после борьбы с перепродажей билетов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly
Красота и здоровье

Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов
Питомцы

Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак
Еда

Шаги приготовления курицы с яблоками в духовке по рецепту кулинаров
Спорт и фитнес

Тренер Бобби Галлант назвал сочетание разных темпов оптимальным для силовых занятий
Туризм

Сравнение Алтая и Кавказа: горные пейзажи России
Дом

Как тараканы проникают через вентиляцию и что с этим делать
Дом

Герметизация щелей: как перекрыть маршруты тараканов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet