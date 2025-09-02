День рождения под наркозом: подарок Даны Борисовой дочери вызвал жёсткий ответ Волочковой

История вокруг пластической операции дочери Даны Борисовой вызвала широкий общественный резонанс. Поводом для обсуждений стало вмешательство в внешность 18-летней Полины Аксеновой, которая в день своего совершеннолетия получила от матери подарок — комплекс процедур, включающих увеличение груди, подтяжку и липоскульптурирование.

Реакция Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась о решении телеведущей. Она подчеркнула, что для неё подобные действия остаются неприемлемыми и вызывают откровенное недоумение.

"У меня нет желания делать пластику, это просто дичь. Когда я узнала, что Дана Борисова своей дочери сделала пластику, это ужас. Я в шоке", — сказала балерина.

По мнению артистки, вмешательство в природные данные рано или поздно приносит обратный эффект. Она уверена, что со временем подобные процедуры начинают "мстить", меняя внешность далеко не в лучшую сторону.

Операция Полины Аксеновой

Пластическое вмешательство, оплаченной матерью, длилось около четырёх часов. Врачи провели девушке коррекцию формы груди и липоскульптурирование. По словам специалистов, вмешательства относятся к категории относительно лёгких и не сопровождаются тяжёлым восстановительным периодом.

После наркоза Полина быстро пришла в себя, и медики отметили, что она самостоятельно смогла перелечь на каталку, а затем спокойно отправилась отдыхать.

Сама девушка сообщила в соцсетях, что довольна подарком и считает его значимым этапом взросления. Однако именно эта публикация и вызвала бурную реакцию в медиапространстве.