Джулия Фокс раскрыла шокирующую правду о пластике: зачем ей пришлось менять лицо

Красота ради выживания? Джулия Фокс, бывшая возлюбленная Канье Уэста, откровенно призналась, что пластические операции в её жизни были продиктованы вовсе не внутренним желанием, а давлением со стороны общества и мужчин.

Путь от первых уколов до серьёзных операций

Свои эксперименты с внешностью актриса начала ещё в 21 год. Именно тогда она впервые решилась на инъекции филлеров и ботокса. Позже Джулия пошла дальше: сделала ринопластику, липосакцию и установила виниры. Однако теперь, спустя годы, её отношение к этим изменениям стало совершенно иным.

"Теперь, когда я вижу кого-то и понимаю, что он никогда ничего не сделал… Мне бы хотелось вернуться и остаться той, кем я была. Я сильно зациклилась на идее, что мне нужно быть привлекательной для мужчин, чтобы выжить", — призналась актриса.

Сожаления и новые взгляды

Сегодня Джулия не скрывает: пластика не принесла ей того счастья и уверенности, которых она ждала. Более того, актриса сожалеет о том, что позволила внешнему давлению диктовать свою жизнь.

Тем не менее, полностью отказываться от косметических вмешательств она не спешит.