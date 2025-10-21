Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Flickr by Master bath is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:25

Один стакан уксуса против лет грязи — лайфхак, который спасёт вашу ванную

Эксперты Дерек Чиу и Лесли Там посоветовали стирать пластиковые занавески в машине с добавлением полотенец

Чистый пластиковый душевой занавес — не просто элемент уюта, а важная часть гигиены ванной комнаты. Со временем на его поверхности накапливаются известковый налёт, мыльные разводы и, конечно, плесень. Но покупать новый занавес вовсе не обязательно — достаточно знать, как правильно очистить старый.

Как часто нужно мыть занавеску из пластика

По словам соосновательницы лондонского сервиса Ana Andres (TidyChoice), даже если вы регулярно моете ванную, душевой занавес требует отдельного ухода:

"Даже при регулярной уборке ванной комнате занавес нужно тщательно очищать хотя бы раз в месяц", — пояснила соосновательница TidyChoice Ана Андрес.

Ежемесячная чистка предотвращает появление плесени, уменьшает известковый налёт и не даёт мыльным остаткам прочно закрепиться на поверхности.

Что понадобится

• стиральная машина или большая ёмкость;
• мягкое моющее средство;
• уксус (дистиллированный белый);
• пищевая сода;
• полотенца.

Шаг за шагом: как очистить пластиковый занавес

Шаг 1. Снимите занавеску

Аккуратно отсоедините занавес от штанги, начиная с одного конца. Так вы избежите падения всей конструкции. Не забудьте снять кольца и крючки.

Шаг 2. Постирайте в машине

Сооснователи сервиса UrbanMop Дерек Чиу и Лесли Там советуют самый простой способ — стиральную машину:

"Один из лучших способов очистить занавес — постирать его в машине на большом объёме воды", — отметили основатели UrbanMop Дерек Чиу и Лесли Там.

Большинство пластиковых занавесок можно стирать, но обязательно проверьте этикетку: изделия с тканевым верхом или декоративными элементами лучше мыть вручную. Добавьте в барабан одно-два полотенца — они помогут мягко оттереть загрязнения и не дадут занавесу прилипнуть к стенкам машины.

Шаг 3. Добавьте чистящие средства

В барабан налейте немного мягкого порошка или геля, затем добавьте по половине стакана уксуса и соды. Уксус растворяет налёт и мыльные следы, а сода устраняет запахи и мягко дезинфицирует. Их сочетание даёт лёгкую шипучую реакцию, которая усиливает очищение без агрессивных химикатов.

Шаг 4. Запустите деликатный режим

Стирайте при прохладной или чуть тёплой воде, но не горячей — от высокой температуры пластик может деформироваться. Выберите самый мягкий режим и большой объём воды, чтобы занавес свободно двигался.

Шаг 5. Просушите

Извлеките занавес до завершения полного цикла, чтобы избежать складок. Развесьте его в проветриваемом помещении или на улице до полного высыхания.

Совет: после каждого душа полностью расправляйте занавеску и оставляйте дверь ванной открытой — так она быстрее высохнет и не будет покрываться грибком.

Как предотвратить появление плесени

Чтобы не стирать занавеску слишком часто, держите под раковиной распылитель с раствором из одной части уксуса и четырёх частей воды. Раз в неделю опрыскивайте нижнюю часть занавеса — ту, что контактирует с водой. После этого ополосните её горячей водой. Такая профилактика эффективно препятствует росту плесени и бактерий.

Ошибки при уходе и как их избежать

  1. Использование агрессивных чистящих средств → Пластик тускнеет и теряет эластичность.
    Альтернатива: мягкий гель для стирки и уксус.

  2. Сушка в сушильной машине → занавес может расплавиться.
    Альтернатива: сушка на воздухе.

  3. Складывание влажного занавеса → появление запаха и грибка.
    Альтернатива: расправляйте после каждого душа.

А что если занавес очень старый?

Если занавеска пожелтела или на ней остались следы, которые не уходят даже после стирки, не тратьте силы. Пластиковые модели со временем впитывают загрязнения, поэтому проще купить новую. Зато теперь вы знаете, как сохранить её свежесть надолго.

Плюсы и минусы пластикового занавеса

Плюсы Минусы
Лёгкий и недорогой Может впитывать запахи
Быстро сохнет Подвержен образованию плесени
Можно стирать Со временем теряет прозрачность

FAQ

Как часто стирать занавеску?
Раз в месяц достаточно, если вы используете уксусный спрей для профилактики.

Можно ли стирать занавеску с одеждой?
Нет. Лучше стирать отдельно с полотенцами, чтобы избежать повреждений.

Что делать, если на занавеске жёлтые пятна?
Замочите её в тёплой воде с уксусом и содой на 30-40 минут перед стиркой.

Мифы и правда

Миф: пластиковую занавеску нельзя стирать.
Правда: большинство моделей безопасно стирать в машине при деликатном режиме.

Миф: уксус портит пластик.
Правда: наоборот, уксус удаляет налёт и дезинфицирует без вреда.

Миф: достаточно просто ополаскивать занавес водой.
Правда: без моющих средств не удалить мыльный осадок и плесень.

Интересные факты

  1. Первые пластиковые занавесы появились в США в 1950-х как альтернатива тканевым шторам.

  2. Современные модели часто производят из ПЭВА — экологичного материала без хлора.

  3. Некоторые бренды выпускают занавесы с антибактериальным покрытием, которое подавляет рост плесени.

