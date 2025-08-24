Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пластик и таблетка
Пластик и таблетка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:12

Это уже внутри нас: шокирующие данные о пластиковом заражении

Учёные обнаружили микрочастицы пластика в крови человека

Ведущие научные центры США, Европы и Австралии объединились, чтобы изучить, как пластиковое загрязнение влияет на здоровье людей. Инициатива направлена на сбор точных данных для будущего глобального соглашения по пластику (GPPT).

Почему это важно?

Каждый год в мире производится около 400 млн тонн пластика, и большая часть оказывается на свалках. По предварительным оценкам, в окружающей среде уже скопилось 8 млрд тонн отходов — это 80% всего пластика, созданного человечеством.

Проект включает не только мониторинг загрязнения, но и глубокий анализ его последствий для здоровья:

  • как микрочастицы пластика накапливаются в организме?
  • какие риски они несут для человека?
  • как защитить людей от их воздействия?

"Без решительных мер микрочастицы пластика будут продолжать накапливаться в окружающей среде, животных и людях", — предупреждают эксперты.

Глобальное решение

На основе этих данных ООН разработает первое юридически обязывающее соглашение по борьбе с пластиковым загрязнением. Это может стать переломным моментом в защите экологии и здоровья будущих поколений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российские исследователи тестируют препарат, замедляющий старение на клеточном уровне сегодня в 18:17

Секрет долголетия раскрыт? Уникальный препарат обещает продлить молодость

Учёные из Волгограда создали препарат ВЛ-10, который замедляет старение и предотвращает диабет, болезни сердца и деменцию. Когда он появится в аптеках?

Читать полностью » Удивительная особенность сои: влияние пережитого стресса на потомство сегодня в 11:48

Шокирующая правда о сое: стресс передается по наследству – что это значит для фермеров

Ученые обнаружили, что соя обладает генетической памятью о пережитом стрессе. Это позволяет потомству быть устойчивее к засухе и вредителям, но может влиять на урожайность.

Читать полностью » Марсианский шлем: Perseverance нашел необычный камень с ямочками сегодня в 10:48

Шлем воина на Марсе: что скрывает загадочный камень, найденный Perseverance

Марсоход Perseverance нашел на Марсе необычный камень, напоминающий шлем воина. Ученые изучают загадочный объект, пытаясь разгадать его происхождение и понять, что он может рассказать о прошлом Красной планеты. Исследование продолжается!

Читать полностью » Саморегулирующаяся куртка: термокомфорт при любой погоде – разработка Китая сегодня в 9:48

Пот как датчик: эта куртка удивит своей терморегуляцией – вам больше не страшны перепады температуры

Китайские ученые создали куртку с автоматической терморегуляцией. Инновационный материал реагирует на пот, обеспечивая комфорт в любую погоду. Эта разработка изменит представление об одежде!

Читать полностью » Роботы исследуют лунные вулканические туннели: главная цель миссии сегодня в 8:33

Марсианские хроники начинаются: роботы исследуют лавовые пещеры в поисках жизни

Роботы-спелеологи отправятся исследовать лавовые трубки на Луне и Марсе. Успешные испытания открывают новые перспективы для поиска следов жизни и создания баз.

Читать полностью » Научный прорыв: как нейроинтерфейс преобразует воображаемую речь в реальную коммуникацию сегодня в 7:33

Мысли обретают голос: прорывной нейроинтерфейс позволяет людям с параличом говорить, просто представляя слова

Революционный нейроинтерфейс позволяет парализованным людям преобразовывать мысли в речь, просто представляя слова. Новый комфортный подход, основанный на воображении, показывает 74% точности, открывая новые горизонты для восстановления коммуникации.

Читать полностью » 75 миллионов лет: удивительная находка в Парке динозавров раскрывает секреты эволюции сегодня в 6:33

Как одна стрекоза, найденная в Парке динозавров, переписала историю эволюции насекомых

Студент сделал поразительное открытие в Альберте: обнаружен фрагмент крыла стрекозы мелового периода. Эта первая находка такого рода в Канаде проливает свет на эволюцию насекомых и древние экосистемы, раскрывая тайны жизни 75 миллионов лет назад.

Читать полностью » Прорыв в изучении углерода: стабилизирован циклический углерод при комнатной температуре сегодня в 5:33

48 атомов, пленённых в кольцо: разгадан секрет стабильности углерода – ждёт ли нас революция

Учёные стабилизировали циклический углерод C48 при комнатной температуре! Этот прорыв в изучении углерода открывает возможности для новых технологий на основе углеродных материалов.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли 3500-летний корабль с медными слитками и критским кинжалом у мыса Гелидония
Дом

Постельное бельё и здоровье: чем опасна редкая смена и как ухаживать за тканью
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно
Туризм

Осенние школьные каникулы: авиакомпании продлили рейсы в Анталью до середины ноября
Садоводство

Цветоводы рассказали, чем подкормить орхидеи в августе для обильного цветения
Дом

Где нельзя хранить крупы на кухне — рекомендации преподавателя РТУ МИРЭА
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры объяснили, как bear crawl укрепляет мышцы и снижает риск травм
Красота и здоровье

Учёные выявили связь между потреблением калия и снижением риска депрессии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru