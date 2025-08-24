Это уже внутри нас: шокирующие данные о пластиковом заражении

Ведущие научные центры США, Европы и Австралии объединились, чтобы изучить, как пластиковое загрязнение влияет на здоровье людей. Инициатива направлена на сбор точных данных для будущего глобального соглашения по пластику (GPPT).

Почему это важно?

Каждый год в мире производится около 400 млн тонн пластика, и большая часть оказывается на свалках. По предварительным оценкам, в окружающей среде уже скопилось 8 млрд тонн отходов — это 80% всего пластика, созданного человечеством.

Проект включает не только мониторинг загрязнения, но и глубокий анализ его последствий для здоровья:

как микрочастицы пластика накапливаются в организме?

какие риски они несут для человека?

как защитить людей от их воздействия?

"Без решительных мер микрочастицы пластика будут продолжать накапливаться в окружающей среде, животных и людях", — предупреждают эксперты.

Глобальное решение

На основе этих данных ООН разработает первое юридически обязывающее соглашение по борьбе с пластиковым загрязнением. Это может стать переломным моментом в защите экологии и здоровья будущих поколений.