Разогретый пластик не пахнет, но убивает: учёные нашли связь с деменцией
Обычная кулинарная привычка, которой многие из нас следуют ежедневно, может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем — вплоть до деменции. Врачи Николас Фабиано и Брэндон Луу предостерегают: разогрев пищи в пластиковых контейнерах в микроволновке может привести к накоплению микропластика в мозге и другим опасным последствиям.
Микропластик в мозге — не фантастика, а факт
Психиатр Николас Фабиано рассказал, что недавние исследования показали тревожные данные: у людей без признаков нейродегенеративных заболеваний в мозгу обнаружено около одной столовой ложки частиц пластика. Но у пациентов с диагностированной деменцией — в 3-5 раз больше.
Ученые связывают это с постоянным воздействием микропластика и нанопластика, в частности — с его попаданием в организм при нагреве еды в пластиковых контейнерах.
Невидимая угроза на вашей кухне
Терапевт Брэндон Луу объяснил, как именно микропластик попадает в организм. При нагревании пластиковых емкостей в микроволновке в воздух и в саму пищу выделяются микрочастицы пластика. Они легко проникают в тело человека и накапливаются, нанося вред:
- Мозгу — связаны с развитием деменции;
- Кишечному микробиому — нарушается пищеварение и иммунитет;
- Печени и почкам — увеличивается токсическая нагрузка;
- Сердечно-сосудистой системе — возрастает риск инсульта, тромбоза и инфаркта;
- Онкология — возможен рост вероятности развития злокачественных опухолей.
Что можно сделать?
Врачи советуют кардинально пересмотреть кухонные привычки. Вместо пластиковых контейнеров используйте:
- Стеклянную посуду — безопасна, долговечна и не выделяет вредных веществ;
- Металлические контейнеры — особенно подходят для хранения, но не для микроволновки;
- Керамическую посуду — хорошая альтернатива для разогрева.
Опасна не только микроволновка
Ранее врач Михаил Лебедев также поднимал тему пластика на кухне. Он предостерегает от использования:
- Кухонной утвари из черного пластика;
- Поцарапанной тефлоновой посуды;
- Электрических чайников из пластика.
По его мнению, предпочтение стоит отдавать металлу, дереву, стеклу или силикону.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru