Пластиковые контейнеры на кухне
Пластиковые контейнеры на кухне
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:46

Разогретый пластик не пахнет, но убивает: учёные нашли связь с деменцией

Разогрев в микроволновке пластиковых контейнеров связан с нейродегенеративными заболеваниями

Обычная кулинарная привычка, которой многие из нас следуют ежедневно, может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем — вплоть до деменции. Врачи Николас Фабиано и Брэндон Луу предостерегают: разогрев пищи в пластиковых контейнерах в микроволновке может привести к накоплению микропластика в мозге и другим опасным последствиям.

Микропластик в мозге — не фантастика, а факт

Психиатр Николас Фабиано рассказал, что недавние исследования показали тревожные данные: у людей без признаков нейродегенеративных заболеваний в мозгу обнаружено около одной столовой ложки частиц пластика. Но у пациентов с диагностированной деменцией — в 3-5 раз больше.

Ученые связывают это с постоянным воздействием микропластика и нанопластика, в частности — с его попаданием в организм при нагреве еды в пластиковых контейнерах.

Невидимая угроза на вашей кухне

Терапевт Брэндон Луу объяснил, как именно микропластик попадает в организм. При нагревании пластиковых емкостей в микроволновке в воздух и в саму пищу выделяются микрочастицы пластика. Они легко проникают в тело человека и накапливаются, нанося вред:

  • Мозгу — связаны с развитием деменции;
  • Кишечному микробиому — нарушается пищеварение и иммунитет;
  • Печени и почкам — увеличивается токсическая нагрузка;
  • Сердечно-сосудистой системе — возрастает риск инсульта, тромбоза и инфаркта;
  • Онкология — возможен рост вероятности развития злокачественных опухолей.

Что можно сделать?

Врачи советуют кардинально пересмотреть кухонные привычки. Вместо пластиковых контейнеров используйте:

  • Стеклянную посуду — безопасна, долговечна и не выделяет вредных веществ;
  • Металлические контейнеры — особенно подходят для хранения, но не для микроволновки;
  • Керамическую посуду — хорошая альтернатива для разогрева.

Опасна не только микроволновка

Ранее врач Михаил Лебедев также поднимал тему пластика на кухне. Он предостерегает от использования:

  • Кухонной утвари из черного пластика;
  • Поцарапанной тефлоновой посуды;
  • Электрических чайников из пластика.

По его мнению, предпочтение стоит отдавать металлу, дереву, стеклу или силикону.

