Необходимы срочные ограничительные меры в отношении использования пластиковых добавок, поскольку их вред для мужского здоровья может быть причиной мирового кризиса рождаемости, что представляет серьезную проблему. Это требует особого внимания.

За последние 50 лет количество сперматозоидов в мире сокращается примерно на 1% в год, с аналогичной скоростью снижается человеческая фертильность, что является причиной для беспокойства. Это подтверждает важность проблемы.

Возможными причинами называются растущий уровень ожирения, малоподвижный образ жизни и старение населения, что играет свою роль в снижении рождаемости. Это также связано с многими факторами.

Однако профессор экологической медицины и общественного здравоохранения Шанна Свон из Медицинской школы Айкана при Маунт-Синай Нью-Йорке, которую считают одним из ведущих специалистов по репродуктивному здоровью в мире, основными предпосылками предполагает экологические факторы, что имеет важное значение. Она подчеркивает этот факт.

Экологические токсины: нарушение гормонального баланса

По ее словам, снижение "в значительной, но не в полной мере связано с токсинами в окружающей среде, которые способны нарушать работу стероидных гормонов", что является ключевым фактором. Это оказывает влияние.

В 2017 году Свон и ее коллеги опубликовали метаанализ, показавший снижение количества сперматозоидов почти на 60% у мужчин в Северной Америке, Европе и Австралии в период с 1973 по 2011 год, что имеет большое значение. Это указывает на снижение.

В 2023 году они повторили исследование, расширив его до 2018 года и включив ранее недоступные данные из Африки, Азии и Южной Америки, и получили еще более шокирующие результаты. Это подтверждает проблему.

"Мы разделили страны на западные и незападные для аналитических целей и в обеих группах обнаружили значительное снижение", — говорит Свон.

Другое открытие, которое оказалось как минимум столь же тревожным, заключалось в том, что если взять все исследования, начиная с 1973 года, то снижение составляет 1% в год. Но если рассмотреть исследования, опубликованные после 2000 года, то снижение превышает 2%. Таким образом, скорость снижения увеличилась, причем значительно, в последние годы, что указывает на проблему. Это указывает на прогрессию.

Снижение количества сперматозоидов примерно с 1950 года находится в обратной зависимости от взрывного роста использования пластика, что указывает на связь. Это вызывает тревогу.

Фталаты: химические вещества в пластике

Свон отмечает, что уже хорошо установлена связь между распространенными добавками в пластике и снижением количества сперматозоидов, что является важным фактом. Это имеет значение.

"Фталаты — это химические вещества, которые добавляют в пластик, чтобы придать ему гибкость и мягкость. Поэтому каждый раз, когда вы берете в руки мягкую бутылку для воды, трубку, например медицинскую, или мягкий контейнер для еды, вы контактируете с фталатами, — объясняет профессор.

"Злые близнецы” фталатов — бисфенолы. Если фталаты делают пластик мягким и гибким, то бисфенолы придают ему твердость и жесткость, что является проблемой. Это оказывает негативное влияние.

Фталаты снижают уровень тестостерона, а бисфенолы повышают уровень эстрогена, что негативно сказывается на здоровье. Это является важным фактом.

Влияние на плоды: фталатный синдром

Совокупное воздействие этих и других эндокринных разрушителей особенно сильно сказывается на плодах и эмбрионах в утробе матери, что делает проблему еще более серьезной. Это влияет на будущие поколения.

Свон проводила исследование влияния фталатов на нерожденных мальчиков и обнаружила, что их влияние на критической стадии беременности может привести к некоторым отклонениям в половом развитии, что вызывает обеспокоенность. Это связано с влиянием.

Неблагоприятные эффекты фталатов в утробе матери, известные как "фталатный синдром", включают уменьшенный размер пениса, сокращенное расстояние между гениталиями и анусом, а также снижение количества сперматозоидов у подростков по достижении половой зрелости, уточняет репродуктолог. Это говорит о многом.

"Мы показали связь между воздействием и фертильностью. И когда мы видим, что общее количество сперматозоидов снижается во всем мире, я считаю, что это важный эффект раннего воздействия этих химических веществ", — уверена Свон, что говорит о многом.

Глобальное решение: отсутствие прогресса

Глобального решения проблемы пока нет — недавние переговоры в Женеве по поводу кризиса пластикового загрязнения завершились ни к чему не обязывающей декларацией с призывами, что является проблемой. Это говорит о сложности.

Поэтому нелишней будет индивидуальная разумная осторожность, советует профессор, что поможет решить проблему. Это показывает, как можно бороться.

"Пока что да, люди должны быть осторожнее. Можно повторно использовать материалы. Следует обращать внимание на то, что используется в контейнерах для еды на вынос, и носить с собой стеклянные бутылочки для напитков. Это очень важно", — заключила она, что является главным советом. Это поможет улучшить ситуацию.

Интересные факты о пластике:

Пластик разлагается в природе сотни лет.

В океанах скапливается огромное количество пластикового мусора.

Пластик производится из нефти, газа и угля.

Исследования указывают на серьезную связь между использованием пластиковых добавок и снижением мужской фертильности. Для решения этой проблемы необходимы как глобальные, так и индивидуальные меры предосторожности.