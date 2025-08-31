Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бутылка с ледяной водой
Бутылка с ледяной водой
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:21

Вода, которая не спасает, а губит: почему в жару пить из бутылки в машине опасно

Медики: употребление воды из нагретых в машине бутылок повышает риск обезвоживания и проблем с ЖКТ

Летом многие по привычке оставляют в машине бутылку воды, чтобы всегда иметь под рукой глоток прохлады. Однако такая привычка может обернуться неожиданными рисками для здоровья. Жара внутри закрытого автомобиля способна превратить обычный пластиковый контейнер в источник химических соединений и микробов. Эксперты предупреждают: пить воду из такой бутылки небезопасно, даже если она выглядит совершенно нормально.

Почему пластик становится опасным на жаре

Бутылки для воды делают из безопасного пищевого пластика — чаще всего из PET (полиэтилентерефталата). Производители проводят тесты, чтобы убедиться, что материал не выделяет вредных соединений в обычных условиях. Но такие проверки проходят при комнатной или холодильной температуре, а не в условиях, когда салон автомобиля нагревается до +60-70 °C. В таких экстремальных условиях пластик начинает вести себя непредсказуемо, выделяя в воду вещества, для которых изначально не было разрешения.

Риск появления микропластика

Сильный нагрев разрушает структуру материала, из-за чего в воде могут оказаться крошечные частицы пластика. Эти микропластики невидимы для глаза, но они всё же присутствуют в жидкости, и учёные до сих пор продолжают изучать их влияние на организм. Регулярное употребление такой воды — дополнительная нагрузка на здоровье, особенно если привычка хранить бутылки в машине стала постоянной.

Идеальные условия для бактерий

Опасность заключается не только в химии. Если вы уже делали пару глотков, на горлышке остаются следы слюны с микроорганизмами. В тёплой воде внутри бутылки бактерии размножаются стремительно, превращая её в настоящий инкубатор. Даже если речь не идёт о серьёзном отравлении, последствия могут быть неприятными — например, острая гастроэнтеритная реакция.

Вкус и запах выдают проблему

Нагрев меняет не только состав, но и вкусовые качества воды. Вместо привычной свежести можно почувствовать странный привкус или запах, напоминающий технические жидкости. Это прямой сигнал, что жидкость больше не соответствует нормам безопасности и пить её не стоит. Организм сам подсказывает: если вкус вызывает отторжение, лучше прислушаться к этому ощущению.

Вода не освежает, а обезвоживает

Горячая вода не утоляет жажду так, как прохладная. Организм в жару требует охлаждения, и когда вместо этого вы получаете тёплый глоток, возникает обманчивое чувство насыщения. В итоге человек выпивает меньше жидкости, чем нужно, что повышает риск обезвоживания в знойный день.

Химические соединения и ацетальдегид

В условиях экстремального нагрева PET может выделять ацетальдегид — соединение, которое меняет вкус воды и в больших количествах не рекомендовано к употреблению. Пусть оно не смертельно опасно, но постоянное употребление напитка с его примесями точно не принесёт пользы.

Иллюзия безопасности

Один раз выпив воду из бутылки, забытой в салоне, можно и не почувствовать никаких последствий. Но каждая следующая попытка повышает вероятность столкнуться с неприятностями: от нарушения работы ЖКТ до накопления в организме нежелательных соединений. Важно помнить, что речь идёт не об одном эпизоде, а о системной привычке, которая может подорвать здоровье в долгосрочной перспективе.

Что делать вместо

Если вода в дороге необходима, стоит пользоваться бутылками из нержавеющей стали или термосами, которые лучше сохраняют температуру и безопасны при нагреве. Ещё один вариант — держать запас жидкости в прохладном месте и брать с собой только необходимое количество. Так можно избежать как риска перегрева пластика, так и появления бактерий.

