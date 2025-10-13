Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рабочий, ремонт
Рабочий, ремонт
© Вадим Савицкий
Опубликована сегодня в 5:43

Механизированно или вручную: какой способ штукатурки выбрать для квартиры

Строители рассказали, как правильно штукатурить стены вручную и механизированно

Оштукатуривание — один из самых ответственных этапов ремонта. От качества этого слоя зависит не только долговечность отделки, но и то, как будут смотреться обои, краска или плитка.

Хорошо выполненная штукатурка выравнивает стены, защищает их от влаги и обеспечивает надёжную основу для финишных покрытий. А вот ошибки на этом этапе могут привести к трещинам, отслоению и дорогостоящему переделыванию.

В этом материале — как выбрать подходящий раствор, подготовить стены и оштукатурить их вручную или с помощью механизированной станции.

Что такое штукатурка и для чего она нужна

Штукатурка — это слой раствора, нанесённый на стену для выравнивания, защиты и подготовки под дальнейшую отделку. После застывания она становится твёрдым и прочным основанием.

Основные виды штукатурки

Назначение Особенности Где применять
Для внутренних работ Обычно гипсовая, лёгкая, паропроницаемая Жилые помещения
Фасадная Цементная, устойчива к влаге и морозу Улица, ванные, санузлы
Специальная С изоляционными и защитными добавками Технические помещения
Декоративная Финишное покрытие, придаёт фактуру Внутренний дизайн

Механизированная штукатурка: быстро и ровно

Преимущества

Механизированная станция автоматически замешивает и подаёт раствор на стену под давлением. Это ускоряет процесс и обеспечивает равномерное нанесение.

  • Скорость — до 100 м² в день.
  • Меньше ручной работы.
  • Равномерный слой без пропусков.
  • Экономия раствора.

Когда выгодно

Такой метод целесообразен при объёмах от 100 м² - например, в квартире площадью 35-40 м². Один мастер вручную справится с 1-2 стенами в день, а бригада с оборудованием оштукатурит всю квартиру за два.

Подготовка помещения

Качественная штукатурка начинается с правильной подготовки.

  1. Проверить дверные проёмы.
    Если перемычки деревянные, замените их на металлические уголки — дерево может "повести".
  2. Очистить стены.
    Удалите остатки краски, шпаклёвки и старой штукатурки. Бетонные стены очистите до основания.
  3. Продумать геометрию.
    Идеальная геометрия нужна только в зонах с ровной мебелью, плиткой или трековыми светильниками. В остальных местах можно ограничиться базовым выравниванием.
  4. Подготовить основание.
    Прогрунтуйте поверхность и укрепите слабые участки сеткой.

Как принять работу у штукатуров

Перед подписанием акта приёмки важно проверить качество.

  • Допуск по плоскости: под двухметровым правилом зазор не должен превышать 1 мм.
  • Вертикальность: луч лазерного уровня должен идти строго по углу.
  • Углы: проверьте угольником — должно быть ровно 90°.
  • Маяки и неровности: осмотрите все углы и места примыкания плинтусов, дверей и потолка.

Если дефекты заметны на этом этапе, их можно исправить быстро. После окраски или укладки плитки это будет стоить в разы дороже.

Как штукатурить стены вручную

Ручное оштукатуривание подходит для небольших помещений. Оно требует больше времени, но позволяет контролировать процесс на каждом этапе.

1. Выбор смеси

Тип раствора Преимущества Недостатки
Гипсовая Легко наносится, пластичная, подходит под обои и краску Не влагостойкая, не подходит под тяжёлую плитку
Цементная Устойчива к влаге и температуре, долговечная Тяжелее наносить, долго сохнет

2. Инструменты

  • лазерный уровень;
  • правило 2 м;
  • шпатели 10 см и 45-60 см;
  • строительный миксер или дрель с венчиком;
  • ёмкость для раствора 60-80 л;
  • перфоратор, шуруповёрт, угольник;
  • грунт, сетка, маяки и профили.

3. Подготовка поверхности

  • Очистите стены до чистого основания.
  • Удалите старую краску и слабые участки шпаклёвки.
  • Обеспыльте и слегка увлажните поверхность.
  • Армируйте трещины и стыки стеклотканевой сеткой 10x10 мм.

4. Грунтование

Разные поверхности требуют разного подхода:

Основание Грунтовка Особенности
Газобетон, кирпич Плёнкообразующая ("Миттельгрунд") Уменьшает впитывание влаги
Бетон Бетоноконтакт Создаёт шероховатую основу
Цемент "Кнауф Адгезив" Повышает сцепление раствора

5. Установка маяков

Маяки задают толщину и вертикальность слоя.

  • Растворные маяки - делают вручную из штукатурки, но требуют опыта.
  • Маячковый профиль - металлический или пластиковый, толщиной 6-10 мм.

После высыхания штукатурки металлические маяки нужно удалить, чтобы избежать ржавчины.

6. Приготовление раствора

  • Налейте воду в ёмкость, добавьте сухую смесь.
  • Размешайте миксером до однородности.
  • Через 5 минут перемешайте повторно.

Консистенция должна быть средней густоты — держаться на шпателе, но не стекать.

Популярные смеси:

  • "Кнауф Ротбанд" — гипсовая,
  • "Ветонит Профи Гипс",
  • "Кнауф Унтерпутц" — цементная.

7. Нанесение и выравнивание

  1. Накидайте раствор шпателем или соколом.
  2. Разровняйте h-образным правилом по маякам.
  3. Через 40-60 минут подрежьте поверхность трапециевидным правилом.
  4. Труднодоступные зоны обработайте широким шпателем.

Толщина слоя:

  • гипсовая — до 5 см за один проход;
  • цементная — до 3,5 см, наносится в 2-3 слоя.

Если слой превышает допустимую толщину, используйте гипсовые строительные плиты — это надёжнее и быстрее.

Частые ошибки и как их избежать

Ошибка Последствие Как исправить
Недостаточная подготовка основания Отслоение штукатурки Очистить стену до твёрдого слоя, прогрунтовать
Нанесение гипсовой смеси слоями без сушки Отслоение и трещины Каждый слой должен полностью высохнуть и быть прогрунтован
Применение бетоноконтакта под цементную штукатурку Потеря сцепления Использовать адгезивный состав (например, "Кнауф Адгезив")
Неправильное армирование сеткой Разделение слоёв, трещины Крепить сетку на лепёшки, чтобы раствор проходил под неё
Маяки из гипса под цементную штукатурку Реакция с щёлочью, разрушение слоя Ставить маяки на цементный состав или клипсы
Сушка тепловыми пушками Трещины от пересыхания Сушить естественно, без перегрева воздуха

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте стены: очистите, зашлифуйте, прогрунтуйте.
  2. Установите маяки: проверяйте уровнем вертикальность.
  3. Приготовьте раствор: строго по инструкции.
  4. Наносите равномерно: не делайте слишком толстые слои.
  5. Удалите маяки: после схватывания раствора, пока он не затвердел.
  6. Дайте высохнуть естественно: не ускоряйте процесс тепловыми пушками.
  7. Проверьте геометрию: с помощью уровня и правила.

Штукатурка — это не просто технический этап, а фундамент всей отделки. Гладкая и ровная стена обеспечит долговечность и эстетичность интерьера. Главное — не торопиться, соблюдать технологию и не экономить на подготовке основания. Тогда финишное покрытие прослужит десятилетия без трещин и отслоений.

