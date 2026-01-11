Планы готовы, решения нет: Белый дом взвешивает удар по Ирану на фоне затяжных протестов

На фоне затяжных протестов в Иране администрация США вернулась к обсуждению силового сценария, включая варианты, которые напрямую затрагивают столицу исламской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times, утверждающую, что президент США Дональд Трамп получил несколько планов потенциальных новых ударов по Ирану.

Какие варианты лежат на столе у Трампа

По данным издания, американскому лидеру представили несколько опций действий, среди которых упоминаются удары по гражданским объектам в Тегеране. Источники The New York Times отмечают, что Трамп серьезно рассматривает возможность санкционировать атаку против исламской республики, но окончательного решения пока не принял. Речь идет не о декларативных заявлениях, а о наборе конкретных сценариев, подготовленных для рассмотрения на уровне президента.

Собеседники газеты подчеркивают, что дискуссия внутри американских структур остается незавершенной. Указание на отсутствие финального решения фиксирует текущий статус обсуждения: планы представлены, но политическое "да" пока не прозвучало. В публикации также говорится о вовлеченности неназванных американских чиновников, которые описывают ситуацию как процесс оценки рисков и последствий.

Контакты Вашингтона и Иерусалима на фоне кризисов региона

The New York Times также сообщает о телефонном разговоре, который в субботу провел госсекретарь США Марко Рубио с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Помимо ситуации в Сирии и секторе Газа, стороны обсудили протесты в Иране. Этот контакт указывает на то, что тема Ирана рассматривается Вашингтоном в более широком региональном контексте, где параллельно остаются активными несколько кризисных направлений.

Формулировка о включении Ирана в повестку переговоров вместе с Сирией и Газой отражает взаимосвязанность обсуждаемых вопросов. При этом в сообщении газеты не приводится деталей, к каким выводам пришли собеседники или какие шаги могли обсуждаться. Сам факт разговора фиксируется как элемент координации на фоне обострений в регионе.

Что именно сказал Трамп о возможном ударе

Ранее Дональд Трамп допустил, что США могут нанести удар по руководству исламской республики, если сочтут это необходимым. Заявление было сделано в ответ на вопрос журналистов о готовности применить силу в случае возможной гибели иранских протестующих.

"Сильный удар", — допустил президент США Дональд Трамп.

В этой логике возможные действия связываются с оценкой событий внутри Ирана и потенциальными последствиями для протестующих. При этом, согласно информации The New York Times, обсуждение в Белом доме пока остается на стадии рассмотрения вариантов без окончательной санкции на атаку. На этом фоне публикация о представленных опциях, включая удары по объектам в Тегеране, выглядит как сигнал о повышенном уровне проработки силового сценария.