Подоконник (46947679661)
Подоконник (46947679661)
© commons.wikimedia.org by Vladimir from Chita, Russia is licensed under CC BY-SA 2.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:32

Уехал в отпуск на месяц, а цветы напитаны влагой: секрет, который знают не все

Варианты организации полива комнатных растений во время отпуска

Каждый раз перед поездкой я ловлю себя на одной мысли: что будет с цветами? Подоконники радуют глаз, но в момент отъезда они превращаются в источник тревоги. Ведь далеко не все растения одинаково переносят засуху.

Кто выживет без проблем

Есть растения, о которых можно не переживать. Суккуленты — алоэ, эхеверия, толстянка — спокойно выдерживают две-три недели без воды. Кактусы и вовсе будто созданы для отпусков: они накапливают влагу в стеблях и могут простоять месяцами. Даже сансевиерия и замиокулькас удивляют выносливостью: их мясистые листья служат резервуаром влаги. С этими "солдатами" я уезжал надолго и возвращался к тем же зелёным и бодрым листьям.

Варианты для остальных

Но что делать с более капризными? Здесь на помощь приходят разные решения. Я однажды поставил горшки в таз с влажным керамзитом: земля в них медленно тянула влагу, и растения выглядели живыми до моего возвращения. Другой раз я использовал фитильный полив — верёвочка, опущенная в бутылку с водой, постепенно насыщала почву. Есть и современные автополивные горшки: в них встроен резервуар, и цветок сам регулирует количество влаги.

Маленькие хитрости

Перед отъездом я всегда убираю растения с подоконника вглубь комнаты, чтобы они не перегревались на солнце и меньше испарялась влага. Землю можно замульчировать мхом или декоративными камнями. А ещё я стараюсь хорошо полить все горшки за день до отъезда — но без "болота", чтобы корни не закисли.

Атмосфера спокойствия

Когда я понял, что растения способны пережить моё отсутствие, отпуска перестали быть стрессом. Теперь я выбираю методы полива в зависимости от длительности поездки и спокойно закрываю дверь: знаю, что дома меня встретят зелёные и живые друзья.

Итог

Организовать уход за растениями во время отпуска можно разными способами: от простого фитильного полива до умных систем. Главное — знать, какие цветы способны пережить всё сами, а какие требуют поддержки. И тогда возвращение домой будет не с чувством вины, а с радостью встречи.

